Истязания маленькой дочери родителями проверяет СК в Новосибирской области

В Новосибирской области по сообщению СМИ организована доследственная проверка в отношении родителей. Об этом 7 октября сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
-В эфире федерального канала сообщалось о том, что в Болотнинском районе родители неоднократно наносили телесные повреждения своей малолетней дочери. По данному факту Болотнинским межрайонным следственным отделом СКР организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по ст. 117 УК РФ (истязание), по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.
СКР ходатайствует перед областным прокурором о передаче уголовного дела, возбужденного по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), из органов полиции в производство Следственного комитета по Новосибирской области.