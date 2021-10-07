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Еще 14 заключенных заявили о пытках и изнасиловании в саратовской колонии, откуда уже уволили четверых начальников

2:56:4610/7/2021Фото: Pixabay
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Заявления подают в основном люди, которые уже находятся на свободе и понимают, что система ФСИН им уже не угрожает.

В саратовской колонии проводятся проверки

Сообщений о фактах пыток и истязаний в саратовской колонии стало больше — 14 человек подали заявления после того, как освободились из ИК. Об этом рассказала адвокат Снежана Мунтян, представляющая интересы потерпевших.

- Сейчас у меня в производстве заявления 14 человек — я жду подходящего момента, чтобы подать заявления в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. И это только те люди, которые решились сообщить о преступлениях против них. Большинство из них уже освободились из-под стражи, поэтому они понимают, что система им больше не угрожает, — рассказала она для «Известий».

Ранее в сети появились видео, которые были сняты во время пыток в туберкулезной больнице при саратовской ИК №1. На кадрах зафиксированы избиения и изнасилования осужденных.

По результатам публикаций возбуждено семь уголовных дел, глава ФСИН Саратова подал в отставку, вместе с ним уволены трое высокопоставленных лиц из ведомства. Проверкой информации занимается прокуратура, СКР и ФСИН.

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