Еще 14 заключенных заявили о пытках и изнасиловании в саратовской колонии, откуда уже уволили четверых начальников

Сообщений о фактах пыток и истязаний в саратовской колонии стало больше — 14 человек подали заявления после того, как освободились из ИК. Об этом рассказала адвокат Снежана Мунтян, представляющая интересы потерпевших.
- Сейчас у меня в производстве заявления 14 человек — я жду подходящего момента, чтобы подать заявления в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. И это только те люди, которые решились сообщить о преступлениях против них. Большинство из них уже освободились из-под стражи, поэтому они понимают, что система им больше не угрожает, — рассказала она для «Известий».
Ранее в сети появились видео, которые были сняты во время пыток в туберкулезной больнице при саратовской ИК №1. На кадрах зафиксированы избиения и изнасилования осужденных.
По результатам публикаций возбуждено семь уголовных дел, глава ФСИН Саратова подал в отставку, вместе с ним уволены трое высокопоставленных лиц из ведомства. Проверкой информации занимается прокуратура, СКР и ФСИН.