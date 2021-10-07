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Землетрясение произошло в 30 км от Бердска на угольном разрезе в Искитимском районе

2:49:4610/7/2021Фото: Сибантрацита
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Это второе колебание земной коры по соседству с Бердском за последние три дня.

Землетрясение произошло в Искитимском районе под Новосибирском

Под Бердском в Искитимском районе 7 октября произошло землетрясение магнитудой 2,1. Как сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», подземные толчки зафиксировали в 15.30 четверга в нескольких километрах от села Усть-Чем.

Сейсмологи определили тип землетрясения как quarry blast - взрыв карьера, что не редкость в Искитимском районе.

Так, 5 октября колебания земной коры зафиксировали там же. Эпицентр находился рядом с селом Елбаши в 23 км к востоку от Искитима и примерно в 30 км к юго-востоку от Бердска. В том месте тоже работает угольный разрез. Интенсивность толчков в очаге землетрясения, которое зафиксировали в ночь на вторник достигла 3,4 баллов.

С конца лета в Новосибирской области зафиксировано уже пять землетрясений. Впрочем, толчки такой мощности не представляют угрозы для зданий и людей. Жители Бердска их не почувствовали.

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подземные толчкиЕлбашиземлетрясениявзрыв карьера
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