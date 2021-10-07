Отец дагестанца, жестоко избившего москвича в метро, удивился пьянству сына. Соотечественники назвали бойню позором родителей

После драки в московском метро, когда Роман Ковалев вступился за девушку и был жестоко избит тремя дагестанцами, отец одного из них дал комментарий. Он предположил, что его сын мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, а избитый Ковалев мог вести себя несколько вызывающе, что наверно, и не понравилось нападавшему.
- Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его, — сказал отец самого жестокого на видео хулигана для «МК».
По словам родителя избивавшего ногой по голове молодого человека, он по жизни добрый и спокойный, а тут видимо напился и его "разум помутился". Он предположил, что его испортила столицы, поскольку в Дагестане запрещено пить.
Свое отношение к произошедшему высказал и министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. Он дал жесткую оценку кровавой бойне в метро Москвы. По его словам, нападавшие позорят свой регион.
Как считает Муслимов, своим поступком напавшие дискредитируют молодежь республики. При этом он отметил, что в республике много достойных людей, а преступник не имеет национальности.
Министерство осуждает "не достойное настоящих дагестанцев поведение". Министр добавил, что "сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым сейчас бесконечно стыдно за своих детей". По его словам, злоумышленники опозорили свое имя и имя своей семьи.
Как сообщал "Курьер. Среда.", 4 октября в метро Москвы три дагестанца напали на парня, который заступился за девушку. Хулиганы набросились на Романа Ковалева в вагоне метро и стали его избивать ногами. Пострадавшего госпитализировали — у него диагностированы переломы костей лица и повреждение глаза.
Во время задержания трех нападавших, они угрожали сотрудникам полиции применить нож и перцовый баллончик. Задержанные — ранее судимые уроженцы Дагестана. После проведения экспертизы у пострадавшего насчитали травмы от не менее ста ударов по голове. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.