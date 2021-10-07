"Пожалуйста, не убивайте": В Подмосковье пенсионерку жестоко избили по голове за крупный долг сына

В Подмосковье 60-летнюю пенсионерку жестоко избили из-за крупного долга младшего сына.
Бизнесмен из Южного Бутова задолжал своим дагестанским партнерам. Мужчина оставил жене 2 млн рублей и залег на дно. Бывшие "коллеги" деньги забрали, но сказали, что предприниматель должен больше — 10 млн. Женщине, оставшейся одной с тремя детьми, стали угрожать расправой. Тогда на помощь пришли старшие братья неудачливого бизнесмена: его семью спрятали, но их собственная жизнь превратилась в кошмар.
Посыпались звонки с угрозами. Позже вымогатели перешли от слов к делу: разбили окна в доме, сожгли машину, избили их пожилую мать, передает телеграм-канал SHOT.
Женщину ударили кулаком, от чего та потеряла сознание на несколько минут, а потом продолжили бить по голове.
"Я им говорю: "Ребята, что вы делаете? Пожалуйста, не убивайте!". Но они продолжали меня бить", — рассказала пострадавшая, лежа на больничной койке.
По словам старшего сына Ивана, защищаться семье нечем, и если их придут убивать, все может закончиться трагедией.
Обращения к участковому не помогли - тот назвал угрозы выдумкой.