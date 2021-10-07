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"Пожалуйста, не убивайте": В Подмосковье пенсионерку жестоко избили по голове за крупный долг сына

3:43:5610/7/2021Фото: Курьер.Среда
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Угрозы поступают всей семье неудачливого бизнесмена, который просто залег на дно. По словам его брата, в итоге все может закончиться трагедией.

Пострадавшая попала в больницу

В Подмосковье 60-летнюю пенсионерку жестоко избили из-за крупного долга младшего сына.

Бизнесмен из Южного Бутова задолжал своим дагестанским партнерам. Мужчина оставил жене 2 млн рублей и залег на дно. Бывшие "коллеги" деньги забрали, но сказали, что предприниматель должен больше — 10 млн. Женщине, оставшейся одной с тремя детьми, стали угрожать расправой. Тогда на помощь пришли старшие братья неудачливого бизнесмена: его семью спрятали, но их собственная жизнь превратилась в кошмар.

Посыпались звонки с угрозами. Позже вымогатели перешли от слов к делу: разбили окна в доме, сожгли машину, избили их пожилую мать, передает телеграм-канал SHOT.

Женщину ударили кулаком, от чего та потеряла сознание на несколько минут, а потом продолжили бить по голове.

"Я им говорю: "Ребята, что вы делаете? Пожалуйста, не убивайте!". Но они продолжали меня бить", — рассказала пострадавшая, лежа на больничной койке.

По словам старшего сына Ивана, защищаться семье нечем, и если их придут убивать, все может закончиться трагедией.

Обращения к участковому не помогли -  тот назвал угрозы выдумкой.

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