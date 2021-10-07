На Ямале качели насмерть задавили 4-летнюю девочку. Она скончалась в больнице

В поселке Тазовском в Ямало-Ненецком автономном округе ребенок погиб от падения на него металлических качелей. 4-летняя девочка скончалась от полученных травм в Новоуренгойской горбольнице.
Инцидент произошел 26 сентября на игровой площадке поселка. Конструкция не была закреплена и обрушилась на девочку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью».
В прокуратуре 7 октября рассказали новые подробности гибели ребенка в Антипаюте. Девочка получила серьезные травмы после падения качелей. Через несколько дней она скончался в ЦГБ.
По данным надзорного ведомства, доступ на объект не был ограничен должным образом.
-Ограждения либо предупреждающие знаки о запрете пользования игровыми конструкциями отсутствовали. В результате опрокидывания на ребенка незакрепленных качелей, девочка получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, – пояснили в окружной прокуратуре.
После трагедии руководителю организации было внесено представление, а опасный аттракцион закрепили надлежащим образом.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета по ЯНАО доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по факту смертельного травмирования ребенка на детской площадке. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как сообщал "Курьер.Среда", летом 2021 года в городском парке Бердска ребенок сломал ногу на качелях - новая детская площадка официально не была открыта.