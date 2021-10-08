Комфортный отдых в Бердске предлагают более 20 бань, саун, SPA-центров

Обычно, если вы хотите отдохнуть, то баня для этого самое прекрасное место, причем без очередей. Конечно, исключениями могут быть предпраздничные и праздничные дни. Смело идите в баню и наслаждайтесь всем тем, что вам предлагают.
Бассейн, массаж, душ, парная с веником (березовым, дубовым, еловым, да каким пожелаете), чай с травами сегодня предлагают бердские бани в течение 24 часов. Есть номера с комнатами отдыха, парная и бассейн сразу на несколько человек. Номера люкс и эконом-класса продуманы до мелочей. Можно вдвоем, а можно и целым коллективом: справлять день рожденья и любой другой праздник. Здесь же: аудио и видеоаппаратура, караоке, домашний кинотеатр.
г. Бердск, ул. Комсомольская, 1, т. 8-996-376-24-24
Городские общественные бани
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г. Бердск, ул. Линейная, 5/28 (за 10 школой), т. 8 (913) 912-12-52
Общественная «Баня На Веге» ________________________________________________________________________________________
Есть в Бердске и общественные бани. Чем они отличаются от других, которые по номерам?Во-первых, тем что есть муниципальные дни и коммерческие. В муниципальные дни (с понедельника по четверг) стоимость в общественных банях Бердска составляет от 100 рублей в час, есть мужские и женские дни. В пятницу, субботу, воскресенье — коммерческие дни. И не менее важная часть для любителей попариться в общественной бане: в определенное время (бердские парильщики уже знают) приходит пармейстер (он же банщик), по его команде подаются в парную ароматные, настоянные на травах масла, и начинается действо искусства парения и оздоровления в бане.
SPA-центры предлагают водную физиотерапию более утонченно. Если это бассейн, то с минерализованной водой. Если сауна, предпочтение отдается финской. Массаж от простого до балийского (имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом). И процедуры на выбор - для лица, тела, волос, рук и ног. Маски и обертывания. То есть - полный релакс!
Бердск, ул. Лунная, 11а, Запись на парение: 8-996-377-67-67
Бани Бердские
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