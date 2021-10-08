Светлые открытки памяти об усопших на Покровскую родительскую субботу

Покровская суббота нынче,
В молитве голову склони
И вспомни тех, кого уж нету,
Прощения тихо попроси.
Горит свеча пускай, трепещет
Ее скорбящий огонек,
Чтоб стало там немного легче
Всем тем, кто так от нас далек.
В Покровскую субботу нужно
Нам всех ушедших помянуть.
Пускай молитва наша стелет
Им в вечность светлый, тихий путь.
Зажгите свечи, всех простите,
Услышат пусть нас всех они,
Пусть жизнь с небес нам освещают
Лучом надежды и любви.
Я Покровскую субботу
Призываю вспомнить вас
Тех, кого уж с нами нету,
Тех, кто с ангелом сейчас.
Пусть спокойно им там будет, Пусть они нас берегут, В ангельском небесном хоре Песни добрые поют.
Вспоминайте их почаще,
Помолитесь за родных,
Ведь они мольбы услышат
И прикроют нас, живых.
Источник: pozdravok.ru