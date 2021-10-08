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08.10
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С Днем командира: слушаюсь, товарищ командир! Оригинальные поздравления 8 октября

4:45:0510/8/2021Фото: pixabay.com
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По инициативе ветеранских организаций ежегодно с 2007 года 8 октября отмечается День командиров кораблей.

День командира надводного, подводного и воздушного корабля

Командир! Твое ремесло – руководить!
Корабль должен двигаться – лететь или плыть,
Но цели своей ты обязан достичь,
И вместе с целью – победу постичь!
Прав на ошибку у тебя не имеется,
На мудрость твою весь экипаж надеется,
И нет у тебя время, команду подвести,
В силах твоих любую трудность перенести!

День командира надводного, подводного и воздушного корабля

Командир, улыбнитесь! Ведь сегодня праздник ваш на дворе!
Ждем мы этот день, первого числа, в октябре!
А когда он приходит, мы вас с ним поздравляем,
И вместе с вами от счастья к небесам мы взлетаем!
Управлять кораблем для вас сущий пустяк!
Взявшись за штурвал, глаза ваши горят,
Восхищаемся мы вами и гордимся,
И сегодня вместе с вами веселимся!

День командира надводного, подводного и воздушного корабля

День командира надводного, подводного и воздушного корабля!
От радости такой из-под ног ушла земля!
Наши поздравления командирам! Низкий поклон!
Пусть будет спокойным море, и чистым небосклон!
Пусть медали на груди вас оберегают,
Пусть враги от вас заранее прячутся и убегают,
Служба пусть проходит мирно, дружным будет экипаж,
Чтоб на душе всегда покой и блажь!

Источник: pozdravik.ru

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