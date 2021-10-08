Погода в Бердске 8 октября 2021: пасмурно и дождливо станет в городе в этот день

8 октября в Бердск вернется пасмурная дождливая погода. С утра температура воздуха составит +4 градуса, при это пройдут небольшие осадки в виде дождя. К обеду воздух прогреется до +6 +7 по Цельсию. Ветер подует юго-восточный 2,4 м/с при относительной влажности воздуха 90%. Атмосферное давление повысится до 758 мм ртутного столба.
8 октября отмечается народный праздник Сергей-Курятник, Капустник. В церковном календаре – день памяти Сергия Радонежского, который умер в этот день. В народе день получил название Сергея Капустника, поскольку продолжали рубить и заготавливать капусту на зиму. Встречается также название - Сергей Курятник, поскольку святой считается покровителем домашней птицы. Откуда пошло такое название – неизвестно. Но, возможно потому, что куриный бульон поднимает на ноги больных, а старый и молодой организм хорошо усваивает куриное мясо.
Также в этот день хозяйки начинают консервацию и засолку капусты. Вся семья собирается и участвует в этом процессе. Считается, что раньше этого дня квасить нельзя — капуста прокиснет.
Хозяйки пекут пироги с капустой. Женщины, которые знают многое, перед тем как положить тесто на лист, молились, чтобы зима была не слишком суровой.