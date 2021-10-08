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Магнитная буря 8 октября 2021: нестабильная геомагнитная обстановка заставит метеопатов понервничать

10:45:1110/7/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Чтобы избежать последствий плохой космической погоды, необходимо поменять свой привычный образ жизни, исключив те факторы, вызывающие плохое самочувствие.

В такой нестабильной обстановке, метеопатам нужно быть готовыми к резкому недомоганию

8 октября станет подготовительным днем перед следующей магнитной бурей. Солнечные вспышки в этот день будут доходить до нашей планеты, вызывая небольшие геоудары утром и вечером. Утренняя магнитная буря прогнозируется с 4.00 до 7.00 утра — силой в три балла. Затем наступит небольшая передышка, геомагнитный фон станет умеренным, а вечером с 19.00 до 22.00 буря вернется с той же силой, в три балла.

В такой нестабильной обстановке, метеопатам нужно быть готовыми к резкому недомоганию, которое может случиться до, во время или после магнитной бури.

Люди с метеозависимостью могут испытывать недомогания в виде мигрени, усталости, головокружения, скачков давления, бессонницы, тревоги. Страдающие хроническими заболеваниями, в том числе, те у кого проблемы с сердцем, давлением – особо подвержены негативному воздействию солнечных вспышек.

Чаще всего чувствительность к магнитным бурям возникает из-за:

Несбалансированного питания;
Долгого внутреннего напряжения;
Плохого, недостаточного или слишком долгого сна;
нехватки свежего воздуха и пространства;
Недостаточного воздействия на кожу тела солнца, воздуха, воды;
вредные привычки - злоупотребление неправильной пищей, переедание, курение, частое употребление алкоголя.

Чтобы избежать последствий плохой космической погоды, необходимо поменять свой привычный образ жизни, исключив те факторы, вызывающие плохое самочувствие.

Как себя чувствовали наши читатели:

- Всё плывёт. Кружится голова. - Болит одна часть головы, да и трясёт внутри почему-то. - Все тело крутит и тревожность. - Усталость, при это бессонница.

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магнитные бурисолнечные вспышкиметеопатыкосмическая погода
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