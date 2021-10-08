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08.10
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Как отдыхаем в 2022 году?

2:57:0510/8/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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В середине сентября 2021-го вышло постановление относительно грядущего года.

Со среды 4 мая начинаются три рабочих дня, затем – вторая порция майских

Спланировать поездки и отпуска всегда хочется заранее. Неудивительно, что запросы, касающихся выходных и праздничных дат, начинаются с осени накануне начала года. Правительство относится с пониманием к такому интересу, поэтому заранее определяет соотношение будней и отдыха.

В середине сентября 2021-го вышло постановление относительно грядущего года. Согласно его тексту, в не високосном 2022-м будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Их распределили по календарю так, чтобы государственные праздники сгруппировались с обычными датами отдыха.

Январь

Новогодние и рождественские каникулы, радующие и детей, и взрослых, продлятся с субботы 1 по воскресенье 9 января. Приступить к рутине россиянам предлагается с понедельника 10 числа.

Февраль

Праздник защитников страны выпадает на среду 23 февраля. Россиянам в этот день полагается отдых. С двух сторон от даты – будни, однако 22 февраля рабочие часы сократятся на час.

Март

Суббота 5 марта будет рабочей в виде исключения. Это позволит перенести отдых на понедельник и получить три выходных подряд – с 6 по 8 марта. В среду 9 числа поздравления прекрасного пола заканчиваются и стартуют будни.

Апрель

Этот весенний месяц в плане праздников «серый», ожидается только 9 обычных суббот и воскресений.

Май

Первая череда майских праздников плавно перетекает с субботы 30 апреля по вторник 3 мая. Последний день отдыха – дополнительный, перенесён с 1 января.

Со среды 4 мая начинаются три рабочих дня, затем – вторая порция майских, посвящённых Великой Победе 1945 года. Отдых продлится с субботы 7 мая по вторник 10 мая. Последний день появился, благодаря переносу 2 января.

Июнь

Самый патриотический праздник 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому переносится на субботу, создавая 3 дня отдыха – с 11 по 13 числа.

Июль

Государственных праздников месяц не содержит, зато суббот и воскресений целых 10.

Август

Прекрасный месяц для отпусков, ведь дополнительных выходных в нём нет, только 8 обычных.

Сентябрь

Аналогично предыдущему, месяц не пестрит праздниками, а выходных ожидается 8.

Октябрь

В плане отдыха месяц напоминает июль – торжеств нет, выходных 10.

Ноябрь

В честь единства народов России отмечают 4 ноября. Этот праздник выпадает на пятницу, позволяя отдохнуть три дня с 4 по 6 числа.

Декабрь

Предпраздничный декабрь беден на праздники: даже 31 число выпадает на субботу, захватывая обычный выходной.

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