Сергей Капустник: по народным приметам до 8 октября обязательно квасят капусту. Народный праздник посвящен святому Сергию Радонежскому

8 октября отмечается народный праздник Сергей Капустник, на который традиционно рубили капусту для закваски, забивали на продажу кур, готовились к свадебному сезону. В церковном календаре в этот день православные верующие чтят память святого Сергия Радонежского – покровителя учащихся.
Преподобный Сергий Радонежский с юных лет готовился к монашеству и служению Богу. Когда скончались его родители, то Сергий ушел жить в лес, где построил небольшую келью. Со временем люди узнавали о Сергии и обращались к нему за духовным руководством. Вскоре келья стала небольшой обителью с двенадцатью монахами. Скит Святой Троицы стал духовным центром, который в конечном итоге стал Свято-Троицкой Сергиевой лаврой (Троице-Сергиева лавра).
По мере роста монастыря среди монахов росло различие во мнениях относительно того, продолжать ли отшельнический образ жизни или ввести общинный образ жизни, который предпочитал Сергий. Преподобный Сергий решил основать еще один монастырь недалеко от Макриша, а не ссориться по этому вопросу. Здесь он делал много благословений, в том числе принял у себя князя Дмитрия Иоанновича, который готовился к Куликовской битве в 1380 году, позднее одержав в ней победу.
По традиции на праздник собирались вечером дома всей семьей для рубки капусты. Занимались этим все вместе: и девушки, и парни. После чего капусту квасили. В нее добавляли ягоды клюквы или брусники. Также традиционной вкусной добавкой была морковь или яблоки.
Все совершалось особым образом. Особенно в квашении участвовало много девушек. И большая часть из них – те, кто собирался замуж. В процессе рубки и заготовки капусты пелись разные песни. Гостей щедро угощали пирогами из капусты, печеньем, молоком и сезонными овощами, фруктами и ягодами.
В этот день наши предки судили о приходе зимы. Если 8 октября выпал первый снег, значит зима окончательно придет в Михайлов день – 21 ноября, а ясная погода предвещала теплые дни еще три недели.
Также в народе смотрели за направлением ветра: если дул северный — будет холодная зима. Южный ветер — теплая, Западный - снежная.