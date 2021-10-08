Конец света на Земле может произойти по вине Луны: она хочет вырваться из тисков земной гравитации

Мир, каким мы его знаем, однажды придет к концу, поскольку ученые предупреждают, что Луна рвется, чтобы вырваться из тисков земной гравитации.
По оценкам астрономов, Луна, удаляющаяся от Земли каждый год, однажды может сделать планету нестабильной. Образовавшаяся около 4,5 миллиардов лет назад, Луна неуклонно расползалась, хотя и с разной скоростью. Ученые в целом согласны с тем, что Луна родилась после того, как планета размером с Марс по имени Тея врезалась в Землю, выбросив в космос колоссальное поле обломков, пишет express.co.uk.
В конечном итоге обломки объединились в сферу диаметром 2160 миль (3475 км).
Луна остается на орбите из-за гравитационного рывка Земли, сдерживающего ее.
Но лунный шар оказывает на планету собственное гравитационное воздействие, которое эффективно объясняет, почему в океане есть приливы.
Толчок и притяжение между двумя телами образуют так называемые приливные выпуклости, поскольку гравитация и инерция действуют на противоположных сторонах планеты.
На той стороне Земли, которая обращена к Луне, гравитация Луны притягивает к себе воды океана, создавая одну выпуклость.
И наоборот, на другой стороне земного шара, где инерция создает еще одну выпуклость.
Но поскольку планета вращается со скоростью почти 1000 миль в час, выпуклость всегда находится прямо перед Луной.
Часть энергии от выпуклости передается Луне, постепенно выталкивая шар на более высокую орбиту.
И точно так же, как сидя на внешней части вращающейся карусели, движение стремится отбросить Луну от нас.
Согласно некоторым теориям, Луна будет продолжать улетать от нас, пока не перестанет быть нашим ближайшим космическим соседом.
Другие астрономы предполагают, что Луна вместо этого однажды вернется на нашу планету, прежде чем будет полностью уничтожена гравитацией.
Орбита Луны вокруг Земли эллиптическая, а не идеально круглая, поэтому каждую ночь она приближается или удаляется от нас.
Но в среднем Луна находится на расстоянии около 240 000 миль (385 000 км).
Астрономы измерили расстояние от Земли до Луны, запустив лазеры в отражающие панели, оставленные на поверхности Луны астронавтами НАСА « Аполлон».
Обсерватории в Нью-Мексико, Франции, Италии и Германии направляют лазеры на отражатели и измеряют время, необходимое для отражения лучей, показывая, как далеко находится Луна и как быстро она вращается.
Поскольку Луна удаляется от планеты, ее уход, вероятно, приведет к замедлению движения планеты.
По данным Института планетологии, приливы истощают энергию вращения Земли.
В результате примерно через миллиард лет Земля будет вращаться примерно с той же скоростью, что и Луна. Когда это произойдет, планета и Луна будут держать одни и те же стороны, обращенные друг к другу.
Институт объяснил: «Как только Земля войдет в эту конфигурацию, вы можете представить себе изменение погодных условий, которое может произойти.
«Ночная сторона значительно остыла бы в течение длительного периода без солнечного обогрева.
«И наоборот, дневная сторона будет нагреваться больше, чем сейчас».
Это, вероятно, сделает Землю непригодной для жизни и положит конец тому миру, который мы знаем.
Хорошая новость заключается в том, что ничего из этого не произойдет в ближайшее время - по крайней мере, через несколько миллиардов лет.
Искусство настоящее: Луна удаляется со скоростью около 1,48 дюйма (3,78 см) в год.
Но если через миллиарды лет люди все еще каким-то образом будут жить, люди посмотрят вверх и увидят совсем другое ночное небо.
Согласно планетному институту, как только вращение Луны и Земли совпадут, лунный шар, скорее всего, перестанет направляться в солнечную систему и вместо этого начнет ползти к планете.
По мере приближения к Земле гравитация разорвет лунный шар на части и создаст вокруг Земли поле обломков, очень похожее на кольца Сатурна.
Астрономы уже наблюдали этот эффект на марсианском спутнике Фобосе.
Планетарный институт сказал: «Для системы Земля-Луна через несколько миллиардов лет наша Луна будет так близко к Земле, что гравитация Земли разорвет ее на части».