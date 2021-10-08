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Сергий Радонежский: история смерти великого чудотворца. И три особо важных запрета памятно даты

1:30:0310/8/2021,София МальцеваФото: varnicy.ru
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Люди стали узнавать о старце и приходили к нему с духовными вопросами. Вскоре келья превратилась в небольшую обитель из двенадцати монахов.

“Видение отроку Варфоломею” художник М.В. Нестеров

В середине 14-го столетия был основан знаменитый Троице-Сергиевский монастырь. Его основатель, преподобный отец Сергий (в миру Варфоломей), родился в семье ростовских бояр Кирилла и Марии, которые позже переехали ближе к Москве, поселившись в селе Радонеж. В возрасте семи лет Варфоломей вместе со своими братьями отправился в школу учиться чтению и письму. Всей душой он стремился к грамотности, но ему было труднее учиться, чем остальным. Это приводило мальчика в скорбь, и он день и ночь молился Богу, чтобы тот помог ему легче понимать то, чем он занимается. Однажды, отец отправил Варфоломея разыскать заблудившихся в полях лошадей. Где он наткнулся на старого монаха, рядом с большим дубом, который спокойно стоял и читал молитву. Мальчик ближе подошел к нему, и на вопрос монаха – что его тревожит, рассказал о своем горе. Выслушав мальчика с сочувствием, старик начал молиться о его просветлении. Затем, достав кусочек просфоры для причастия и благословив им мальчика, он сказал: "Возьми его и съешь, это дано тебе в знак Божьей благодати и для понимания Священных Писаний". С той встречи Варфоломей учился прилежно, много понимал и зачитывался Священным Писанием. Кроме того, он стал готовить себя к монашеству. Соблюдал строгий пост, молился на каждой службе и вел праведную жизнь.

Когда его родители скончались, Варфоломей ушел в лес, где принял монашество под именем Сергия. Это место находилось недалеко от Радонежа, от чего Сергий стал Радонежским. Сначала он жил в лесу вместе со своим овдовевшим братом. Затем его брат вернулся к людям, а Сергий несколько лет жил один. К нему приходили дикие животные, с которыми Святой делил последний кусок хлеба. Люди стали узнавать о старце и приходили к нему с духовными вопросами. Вскоре келья превратилась в небольшую обитель из двенадцати монахов. Скит Святой Троицы вскоре стал духовным центром, который в конечном итоге стал Свято-Троицкой Сергиевой лаврой

Сергий умер 25 сентября 1392 года и был причислен к лику святых в 1452 году.

Священнослужители не ставят особых запретов в святой праздник, но нежелательно ругаться, ссориться с близкими и друзьями, осуждать и злословить (как и в любой другой день в году). Правильно будет сходить в этот день в церковь, помочь нуждающимся, и помолиться дома Святому.

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историяпраздникидень памяти Сергия Радонежского
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