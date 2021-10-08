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Грешно ли работать 8 октября в день смерти чудотворца всея Руси, преподобного Сергия Радонежского?

2:00:2310/8/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Получив имя Сергия Радонежского, он ушел жить в одиночестве, в лесу. Где все-равно продолжал принимать людей, помогать им в исцелении и наставлять мудрым словом.

Сергия Радонежского называют Капустником, потому что в этот день начинают собирать и солить капусту

8 октября православные христиане чтят память преподобного Сергия Радонежского. Святой особо почитаем в России, поскольку он не раз помогал верующим, наставляя мудрым словом, молясь за них и помогая справиться с различными трудностями. В том числе, преподобный благословил в 1380 году, перед Куликовской битвой, князя Дмитрия Иоанновича, после чего он одержал победу в битве с татаро-монголами.

Святой Сергий родился в знатной боярской семье у благочестивых родителей по имени Кирилл и Мария.

В семь лет мальчика отдали в церковно-приходскую школу, где Варфоломею, в отличие от старших братьев, было тяжело понять чтение. Однако в детстве Варфоломей горячо молился, чтобы Господь дал ему книжное озарение. Однажды мальчик пошел по просьбе отца за лошадьми и встретил у дуба монаха. Считается, что это был ангел в образе. Варфоломей попросил его о божьей помощи в учебе. После чего он начал читать псалмы, которые никогда раньше не мог выучить. Так он готовил себя к постригу в монашество. Что исполнил, после смерти своих родителей.

Получив имя Сергия Радонежского, он ушел жить в одиночестве, в лесу. Где все-равно продолжал принимать людей, помогать им в исцелении и наставлять мудрым словом. Со временем, на месте кельи был выстроен монастырь, с помощью других монахов. После чего Скит Святой Троицы стал духовным центром, который в итоге стал Свято-Троицкой Сергиевой лаврой.

Также этот день отмечают в народе. Сергия Радонежского в народе считают охранителем домашней птицы, особенно кур. Точного ответа, откуда это пошло – нет. Но куриный бульон поднимает на ноги тяжелобольных, а старый и молодой организм хорошо усваивает куриное мясо.

Сергия Радонежского называют Капустником, потому что в этот день начинается рубка и засолка капусты. Вся семья участвует в этом процессе. Считается, что раньше этого дня начинать квасить капусту нельзя — прокиснет.

В церкви особого запрета на работу в этот день нет. Хотя следует провести его в молитвах, посетить с утра храм и совершать весь день праведные поступки. Если есть неотложные дела – лучше всего их выполнить после обеда.

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праздникизапретынародные приметыДень Сергия РадонежскогоСергий Капустник
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