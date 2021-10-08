Какие знаки зодиака больше всего ненавидят друг друга?

Ненависть к кому-то может принимать разные формы. Часто это происходит потому, что различия между вами и другим человеком слишком полярны, чтобы с ними справляться. Все, что вы ненавидите, они любят делать и все, что вам интересно, они терпеть не могут.
Знаки зодиака твердо придерживаются мнения друг о друге, и если вы знаете что-нибудь о своих соседях-астрологиях, все может быстро стать некрасивым. И когда начинаются зодиакальные кошачьи бои, их уже не остановить, пишет yourtango.com.
У всех нас есть один знак зодиака, который наш знак ненавидит, несмотря ни на что. Вы знаете таких людей: таких, у которых даже их дыхание сводит с ума! И хотя вы можете не начать с ними физическую борьбу (если вы не Овен или Скорпион, давайте будем честными), всегда кажется, что что-то большое вот-вот рухнет, когда вы находитесь с ними в одной комнате.
Некоторые дуэты знаков зодиака всегда недооцениваются, когда дело доходит до того, насколько жестокой может быть их ненависть друг к другу. Но это не значит, что они не так же способны, как другие признаки, выражать свою ненависть. Тем не менее, они более склонны к словесной драке из-за чего-либо еще.
Когда у вас есть зодиакальный дуэт, у которого есть как напористый, так и пассивный знак, может быть интересно посмотреть, как они относятся друг к другу. Обычно они придерживаются того, что знают лучше всего (борются за одних, выбирают большой путь для других), но иногда им нравится что-то менять, чтобы другой знак не считал их предсказуемыми.
Какие знаки зодиака ненавидят друг друга?
1. Овен и ТелецОвен - девушка типа «вставай и уходи», которая всегда делает свою жизнь занятой и интересной. Назовите это личным предпочтением, но когда она ничего не делает, ей кажется, что она превращается в дивана.
Она не столько ненавидит ленивых людей, сколько их скучная пассивная жизнь. Она бы предпочла, чтобы ее знали как непосредственного, веселого человека.
К счастью, Телец уверена в себе, что несколько избранных оскорблений и мнений не нанесут большого вреда. Однако, когда кто-то активно пытается ее возненавидеть, именно тогда и срываются перчатки.
Основная проблема Тельца - понять, почему Овен всегда должен быть в движении ; Телец чувствует, что если он не может замедлиться и проводить время в одиночестве, вероятно, происходит что-то большее.
2. Козерог и РыбыКак традиционалист Козерог подвергает сомнению все, что нелогично или разумно, и когда она встречает людей, чьи головы всегда витают в облаках, она отказывается иметь с ними дело.
Она считает, что нет причин тратить время на людей, которые не видят ее по-своему. У нее нет времени на Рыб, потому что она считает ее болваном, который не заботится о том, чтобы делать все правильно (также известный как путь Козерога).
То, что Рыбы - мечтательный человек, который иногда витает в облаках, не означает, что она также не умна. Она считает себя удачливой, потому что может смотреть на мир открыто, а не ограничиваться, как Козерог .
Их ненависть друг к другу проистекает из того, что они два совершенно разных человека, живущих в совершенно разных плоскостях.
3. Водолей и БлизнецыБлизнецы больше всего преуспевают, когда они в окружении друзей и хорошо проводят время. В отличие от Водолея, она предпочла бы не выходить на улицу всю ночь и весь следующий день, чем идти домой, чтобы подзарядить свои батареи.
Возможно, она не видит в этом ничего плохого, но Водолей ненавидит то, что она не умеет проводить время в одиночестве.
Водолей гордится тем, что всегда может сдержать обещание, несмотря ни на что. У Близнецов определенно есть проблемы с этим, но они думают, что Водолей менее чем близок (и, следовательно, плохой друг), поэтому она считает это даже.
Водолей знает, что ненадежность тоже не делает вас хорошим другом, из-за чего эти два знака постоянно бодаются.
4. Лев и ДеваЛев - королева драмы, которая предпочла бы, чтобы о ней было все, а не только о многом. Она не только может направить внимание кого-либо на свои проблемы, но и делает это так, чтобы смутить большинство людей.
Дева не выносит этой постоянной потребности быть в центре внимания и будет активно держаться подальше от Льва.
Из-за способности Девы держаться подальше от всеобщего внимания она иногда может казаться затворницей, но только потому, что она не может стоять в центре внимания. Это не только доставляет ей невероятный дискомфорт, но также заставляет ее чувствовать себя грубой .
Поскольку любимое занятие Льва - быть в центре внимания, она никогда не уделяет времени Деве. Она может не ненавидеть ее активно, но даст понять, что у них нет ничего общего.
5. Рак и СтрелецРак - это тот тип девушки, которая любит то, что ей нравится, и не часто пробует что-то новое, особенно если это просто «наплевать». Иногда она может казаться навязчивой и неуверенной, но обычно только потому, что так ей комфортнее.
Стрелец терпеть не может по эту сторону Рака, потому что это все, что ее беспокоит, в конечном итоге она ждет в жизни. Вместо этого Стрелец делает все возможное, чтобы повеселиться с друзьями и никогда не быть привязанным к кому-либо.
Рак ценит, когда значимые другие позволяют ей быть немного навязчивой, что является полной противоположностью Стрельца. Если она думает, что есть даже небольшая вероятность того, что ее отношения задыхают ее, она расстается, прежде чем кто-либо узнает, что произошло, что просто грубо по отношению к Раку.
6. Весы и СкорпионВесы прилагают много усилий для создания справедливой и сбалансированной жизни, что означает отказ от всего, что может сделать ее агрессивной или нестабильной.
Несмотря на то, что ее жизнь постоянно управляется этим контролем над повреждениями, она может держаться подальше от таких людей, как Скорпион, который не согласен ни с чем, во что она верит.
Скорпион больше похож на «око за око», чем на мир и справедливость, которые могут быть очень пугающими для Весов. Но даже несмотря на то, что Весы более пассивны, когда дело доходит до разногласий, они всегда следят за тем, чтобы Скорпион знал, насколько она не одобряет их.
Ненависть, которую эти знаки питают друг к другу, настолько грубая, потому что они на самом деле полярные противоположности.