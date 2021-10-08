Исследователи обнаружили, что целеустремленность связана с лучшей памятью

Добавьте улучшенную память к списку многих преимуществ, связанных с осознанием цели в жизни.
Новое исследование, проведенное учеными из Университета штата Флорида, показало связь между целеустремленностью человека и его способностью вспоминать яркие детали. Исследователи обнаружили, что, хотя и чувство цели, и когнитивные функции облегчили вспоминание, только чувство цели дало преимущества яркости и связности.
Исследование, посвященное воспоминаниям, связанным с пандемией COVID-19, было опубликовано в журнале Memory, пишет medicalxpress.com.
«Личные воспоминания выполняют действительно важные функции в повседневной жизни», - сказала Ангелина Сутин, профессор Медицинского колледжа и ведущий автор статьи. «Они помогают нам ставить цели, контролировать эмоции и налаживать близость с другими. Мы также знаем, что люди с большим чувством цели лучше справляются с объективными тестами на память, такими как запоминание списка слов. Нас интересовало, связана ли цель также с качество воспоминаний о важных личных переживаниях, потому что такие качества могут быть одной из причин, почему цель связана с улучшением психического и физического здоровья ".
Около 800 участников исследования сообщили о своем чувстве цели и выполненных задачах, которые измеряли скорость их когнитивной обработки, в январе и феврале 2020 года, до того, как продолжающаяся пандемия коронавируса охватила США. Затем исследователи измерили способность участников извлекать и описывать личные воспоминания о пандемии. в июле 2020 года, через несколько месяцев после начала кризиса общественного здравоохранения.
Участники с более сильным чувством цели в жизни сообщили, что их воспоминания были более доступными, связными и яркими, чем у участников с меньшей целью. Те, кто обладает более высокой целеустремленностью, также сообщали о многих сенсорных деталях, говорили о своих воспоминаниях больше от первого лица и сообщали о более положительных и менее отрицательных чувствах, когда их просили восстановить воспоминания.
Исследователи также обнаружили, что депрессивные симптомы мало влияют на способность вспоминать яркие детали воспоминаний, предполагая, что связь между жизненной целью и воспоминанием не связана с меньшим количеством депрессивных симптомов у людей с более высокой целью.
Цель в жизни всегда ассоциировалась с улучшением эпизодической памяти, например, с количеством слов, правильно извлеченных при выполнении задания на запоминание. Это последнее исследование расширяет эти связи с памятью, показывая корреляцию между целью и богатством личной памяти.
«Мы решили измерить способность вспоминать воспоминания, связанные с пандемией COVID-19, потому что пандемия - это событие, которое коснулось всех, но был широкий спектр переживаний и реакций, которые должны быть очевидны в воспоминаниях», - сказал соавтор. -автор Мартина Лучетти, доцент Медицинского колледжа.
Помимо ассоциации с лучшей памятью, предыдущие исследования обнаружили и другие многочисленные преимущества, связанные с целеустремленностью, от более низкого риска смерти до улучшения физического и психического здоровья .
«Воспоминания помогают людям поддерживать свое благополучие, социальные связи и когнитивное здоровье», - сказал соавтор Антонио Терраччано, профессор Медицинского колледжа. «Это исследование дает нам больше информации о связях между чувством цели и богатством личных воспоминаний . Яркость этих воспоминаний и то, как они вписываются в связное повествование, может быть одним из путей, по которым цель приводит к этим лучшим результатам».