9 октября - преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова: как умер ученик Иисуса Христа. Кого берет под защиту

Святой Апостол Иоанн родился в Вифсаиде Галилейской. Святой Иоанн был сыном Саломеи мироносицы и Зеведея, рыбака. Его братом был святой Иаков, еще один апостол.
Долгое время Иоанн занимался рыбалкой, а потом стал апостолом и любимым Учеником Христа. Иоанн единственный, кто последовал из всех Учеников за Христом до самого Его распятия. Апостолу была доверена забота о матери Деве Марии самим Спасителем.
В 96 году началось второе гонение на верующих христиан. В этот период его доставили в Рим и там поместили в чан, до краев наполненный кипящим маслом. Но Иоанн остался не вредим, после чего Апостола сослали на остров Патмос.
Когда Апостол Иоанн прибыл на остров, то его проповеди тут же стали почитаться у местных жителей. Они многому от него научились и приняли христианство. Иоанн Богослов помогал исцелять людей, и наставлять мудрым словом жителей. На острове Патмос Святой ушел на какое-то время вместе с учеником Прохором на гору, где провел три дня в постясь и читая молитвы. Спустя время, в пещере, где он молился, Иоанн услышал знамение и наставления Божьи.
Апостол приказывал записывать все, что он говорит Прохору. Более двух дней Прохор записывал все, что слышал апостол. Когда они вернулись к жителям, текст быстро переписали и распространили по всему острову. Там же он написал Откровение. После пребывания на острове, Иоанн Богослов получил свободу и вернулся на родину, где продолжал рассказывать про христианство. Где провел свои последние дни.
9 октября (26 сентября) Православная Церковь отмечает кончину святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
По преданию, его смерть была такая же необычная как вся жизнь. Когда апостолу уже было более ста лет, он вышел из дома утром со своими учениками. Немного отойдя в сторону, он стал молиться. При этом ученики по просьбе Иоанна выкопали крестообразную могилу для него.
В последний раз подав дав наставление ученикам, он попросил закопать его. Ученики покрыли его до колена. Когда он поцеловал их еще раз, то покрыли его до шеи, после чего положили на его лицо покрывало и покрыли совсем.
Спустя время, монахи пришли на могилу и раскопали ее, не обнаружив тела святого.