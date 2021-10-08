Очень строгие запреты на день преставления Апостола Иоанна Богослова: три суперважных дела для верующих

9 октября православная Церковь вспоминает кончину святого евангелиста Иоанна Богослова. Перед своей кончиной апостол Иоанн провел в Эфесе, древнем греческом городе в Малой Азии, на берегу Эгейского моря. Здесь он написал Евангелие и три соборных послания.
Согласно преданию, апостолу Иоанну в написании Евангелия от Иоанна помогал святой Прохор. А самого Апостола называли Сын Грома, он был одним из Двенадцати апостолов Иисуса. Хотя, сначала Иоанн и его брат, апостол Иаков, были рыбаками по профессии, как и их отец Зеведей.
Иоанн считается самым молодым апостолом, а также "любимым учеником" Христа. Когда Иисус находился на кресте, то поручил Иоанну Богослову присмотреть за Пресвятой Девой Марией. Апостол стал для нее как бы еще одним сыном, заботясь о ней до дня ее преставления. Иоанн продолжал проповедовать Евангелие по всей Малой Азии, особенно в Эфесе.
Он пострадал, когда начались преследования императора Домициана. Его схватили и заковали в оковы. После чего доставили в Рим, где жестокий император заставил его пытать и отказаться от Христа. Но каждый раз, он выходил из страшных мучений чудесным образом невредимым. За это Апостола сослали на остров Патмос, где он написал книгу Откровения. После смерти жестокого Домициана, Иоанн приехал в Эфес, где написал свое Евангелие и Послания. Святой покинул мир в глубокой старости. Когда его ученики позже открыли его могилу, то обнаружили, что его тела там не было.
В день памяти разрешен физический труд, но только до обеда. По приметам, так можно навлечь плохую погоду. Нельзя сегодня есть лук или чеснок, иначе всю зиму будут сниться мертвецы.
Запрещено 8 октября пользоваться ножом. Иначе весь урожай почернеет. И, конечно, нельзя ругаться, сквернословить и совершать плохие поступки. Кроме того, плохо отказывать в помощи нуждающимся.