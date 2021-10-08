Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Очень строгие запреты на день преставления Апостола Иоанна Богослова: три суперважных дела для верующих

3:00:4010/8/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
0

Иоанн считается самым молодым апостолом, а также "любимым учеником" Христа. Когда Иисус находился на кресте, то поручил Иоанну Богослову присмотреть за Пресвятой Девой Марией.

Иоанн  был одним из Двенадцати апостолов Иисуса

9 октября православная Церковь вспоминает кончину святого евангелиста Иоанна Богослова. Перед своей кончиной апостол Иоанн провел в Эфесе, древнем греческом городе в Малой Азии, на берегу Эгейского моря. Здесь он написал Евангелие и три соборных послания.

Согласно преданию, апостолу Иоанну в написании Евангелия от Иоанна помогал святой Прохор. А самого Апостола называли Сын Грома, он был одним из Двенадцати апостолов Иисуса. Хотя, сначала Иоанн и его брат, апостол Иаков, были рыбаками по профессии, как и их отец Зеведей.

Иоанн считается самым молодым апостолом, а также "любимым учеником" Христа. Когда Иисус находился на кресте, то поручил Иоанну Богослову присмотреть за Пресвятой Девой Марией. Апостол стал для нее как бы еще одним сыном, заботясь о ней до дня ее преставления. Иоанн продолжал проповедовать Евангелие по всей Малой Азии, особенно в Эфесе.

Он пострадал, когда начались преследования императора Домициана. Его схватили и заковали в оковы. После чего доставили в Рим, где жестокий император заставил его пытать и отказаться от Христа. Но каждый раз, он выходил из страшных мучений чудесным образом невредимым. За это Апостола сослали на остров Патмос, где он написал книгу Откровения. После смерти жестокого Домициана, Иоанн приехал в Эфес, где написал свое Евангелие и Послания. Святой покинул мир в глубокой старости. Когда его ученики позже открыли его могилу, то обнаружили, что его тела там не было.

В день памяти разрешен физический труд, но только до обеда. По приметам, так можно навлечь плохую погоду. Нельзя сегодня есть лук или чеснок, иначе всю зиму будут сниться мертвецы.

Запрещено 8 октября пользоваться ножом. Иначе весь урожай почернеет. И, конечно, нельзя ругаться, сквернословить и совершать плохие поступки. Кроме того, плохо отказывать в помощи нуждающимся.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыдень памяти Иоанна Богослова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите это день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Очень строгие запреты на день преставления Апостола Иоанна Богослова: три суперважных дела для верующих
3:00:40 10/8/2021
Очень строгие запреты на день преставления Апостола Иоанна Богослова: три суперважных дела для верующих
В Новосибирской области ЗАГС ввел новые ограничения из-за коронавируса
2:51:06 10/8/2021
В Новосибирской области ЗАГС ввел новые ограничения из-за коронавируса
В России к концу года резко подорожают непродовольственные товары
2:40:10 10/8/2021
В России к концу года резко подорожают непродовольственные товары
В Новосибирской области работает Центр управления соревнованиями IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»
2:36:27 10/8/2021
В Новосибирской области работает Центр управления соревнованиями IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»
9 октября - преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова: как умер ученик Иисуса Христа. Кого берет под защиту
2:30:15 10/8/2021
9 октября - преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова: как умер ученик Иисуса Христа. Кого берет под защиту
Москвичка, которая позвала на помощь к избитому в метро мужчине, получит медаль от Бастрыкина
2:20:41 10/8/2021
Москвичка, которая позвала на помощь к избитому в метро мужчине, получит медаль от Бастрыкина
Грешно ли работать 8 октября в день смерти чудотворца всея Руси, преподобного Сергия Радонежского?
2:00:23 10/8/2021
Грешно ли работать 8 октября в день смерти чудотворца всея Руси, преподобного Сергия Радонежского?
Сергий Радонежский: история смерти великого чудотворца. И три особо важных запрета памятно даты
1:30:03 10/8/2021
Сергий Радонежский: история смерти великого чудотворца. И три особо важных запрета памятно даты
Сергей Капустник: по народным приметам до 8 октября обязательно квасят капусту. Народный праздник посвящен святому Сергию Радонежскому
1:00:55 10/8/2021
Сергей Капустник: по народным приметам до 8 октября обязательно квасят капусту. Народный праздник посвящен святому Сергию Радонежскому
Прикольные поздравки на Всемирный день яйца 8 октября
12:15:51 10/8/2021
Прикольные поздравки на Всемирный день яйца 8 октября