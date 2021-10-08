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Можно ли 9 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?

4:00:3010/8/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Обстоятельства смерти апостола казались необычными и даже загадочными. По его собственному настоянию апостол Иоанн был похоронен заживо.

В день Иоанна Богослова не запрещено убираться

9 октября Святая Православная Церковь отмечает кончину Святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Следуя Святому Евангелию, святой Иоанн, один из сыновей Зеведея, был призван Христом бросить свои рыболовные сети, чтобы стать проповедником для людей и “сыном грома”. Святой Иоанн был одним из двенадцати апостолов, а также самым молодым, из них. Иоанн был одним из трех свидетелей Преображения, единственным, кто положил голову на грудь Христа на Тайной Вечере, и единственным, кто последовал за Ним к подножию Креста. Где Иисус попросил Богослова присмотреть за Пресвятой Девой Марией.

Согласно легенде, в период правления императора Домициана, апостол Иоанн, единственный, кто остался в живых из апостолов, поэтому был вызван в Рим и по указу гонителя христиан, его бросили в раскаленное масло. Но Богослов остался невредим и за это был сослан на необитаемый остров Патмос. В этом месте Иоанн написал Апокалипсис и Откровения о судьбе Церкви и мира. После смерти Домициана апостол Иоанн вернулся в Эфес из изгнания. Где продолжил проповедовать.

Кончина святого Иоанна Богослова

Будучи около 105 лет, во времена императора Траяна. Обстоятельства смерти апостола казались необычными и даже загадочными. По его собственному настоянию апостол Иоанн был похоронен заживо. На следующий день, когда гробницу раскопали, она оказалась пустой.

В народе праздник Иоанна Богослова называют Иван-путник, или Шептун покровный. Иоанна считали покровителем путешественников. Святому молились, отправляясь в долгое путешествие.

В церкви в этот не запрещалось работать. Кто-то солил в этот день капусту, веря, что именно сегодня самый подходящий день для квашения. Также на праздник не запрещается ходить на кладбище, тем более праздник совпадает с Покровской Родительской субботой.

Священнослужители рекомендуют с утра посетить храм, а затем идти на кладбище или заниматься своими делами.

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