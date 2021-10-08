Почему я много раз встаю за ночь в туалет помочиться, отвечает врач

-В июне прошлого года я начал постоянно мочиться. Я вставал семь раз за ночь, а днем было почти так же плохо. Мой терапевт провел анализы на диабет, проблемы с печенью и почками, и все они прошли чистую жизнь. Мой мочевой пузырь всегда болит. Я в полном отчаянии.
Какая жалкая ситуация для вас. Чрезмерное мочеиспускание, известное с медицинской точки зрения как полиурия, может быть изнурительным, как и в вашем случае.
В своем более длинном письме вы раскрываете, что в результате не можете спать более двух часов. Постоянная жажда вместе с полиурией может указывать на диабет 1 или 2 типа - формы диабета, которые приводят к повышению уровня сахара в крови, пишет dailymail.co.uk.
Полиурия возникает из-за того, что организм не может перерабатывать избыток глюкозы (сахара в крови), и поэтому он выводится с мочой. Но тесты это исключили.
Это заставляет меня задуматься, может ли это быть несахарный диабет, не связанный с сахарным диабетом. Это происходит, когда гипофиз, расположенный за переносицей, не вырабатывает достаточного количества антидиуретического гормона (АДГ, также известного как вазопрессин), который помогает поддерживать правильный баланс жидкости в клетках.
Если уровень этого гормона слишком низкий, это может привести к частому мочеиспусканию - часто ночью, когда уровень АДГ должен увеличиваться. Один из способов проверить это - бросить пить на три часа, а затем записать, сколько мочи вырабатывается в течение следующих трех часов. Если уровень АДГ низкий, диурез останется высоким.
Еще один способ самопроверки - записывать количество потребляемой жидкости и диурез в течение 24 часов. Точность является ключевым моментом: вы должны начать с опорожнения мочевого пузыря, выброса этого образца и измерения с момента его опорожнения. По истечении 24 часов включите окончательный образец в общую сумму. Как только вы получите эти цифры, вам следует снова проконсультироваться с врачом.
Ваш терапевт может порекомендовать 24-часовой сбор мочи под наблюдением специалиста для подтверждения несахарного диабета.
Если это то, что у вас есть, вам посоветуют придерживаться диеты с низким содержанием соли и белка. Это поможет уменьшить количество натрия и азота, которое ваше тело должно выделять, и, в свою очередь, уменьшить количество диуреза. Если симптомы не улучшатся, вам может быть назначен препарат десмопрессин, который заменяет антидиуретический гормон.
Мне только что поставили диагноз тяжелый остеопороз после сканирования плотности костей. Проведя некоторые исследования, я обнаружил, что лансопразол, который я принимал в течение пяти лет от эзофагита, может вызывать истончение костей. Врач прописал алендроновую кислоту, а также таблетки адкала, но могу ли я по-прежнему принимать лансопразол?
Рут Тейлор, Сент-Хеленс, Мерсисайд.
Многие мои пациенты задавали вопросы об этих лекарствах, и я уверен, что многие читатели также разделят ваши опасения.
Как известно, лансопразол применяется для снятия изжоги, вызванной кислотным рефлюксом. Это лекарство, называемое ингибитором протонной помпы, которое блокирует слизистую оболочку желудка от выделения соляной кислоты или желудочной кислоты.
Ингибиторы протонной помпы иногда могут снизить вашу способность усваивать кальций, особенно в форме карбоната кальция. Это потому, что вам нужна желудочная кислота, чтобы помочь расщепить пищу - карбонат кальция не растворяется в воде.
Это объясняет, почему длительное использование ингибиторов протонной помпы связано с повышенным риском переломов костей.
Вам прописали витамин D и кальций в форме таблеток Adcal и алендроновую кислоту, бисфосфонатный препарат, который замедляет клетки, разрушающие кости. Доказано, что эти лекарства помогают людям с остеопорозом.
Проблема в том, что кальций, который вы принимаете (карбонат кальция), должен быть кислым, чтобы ваш желудок работал лучше всего. На эту кислоту действует лансопразол.
В результате усвоение кальция может быть ниже, чем это необходимо для здоровья костей.
Исследования показали, что, хотя на кальций из продуктов питания, таких как молоко и сыр, не влияют ингибиторы протонной помпы, некоторые типы добавок кальция могут быть такими: цитрат кальция предпочтительнее карбоната кальция, поскольку для его абсорбции не требуется желудочная кислота.
Поскольку Adcal - это карбонат кальция в сочетании с витамином D, я бы посоветовал обсудить это с вашим врачом. Вместо этого вы можете принимать витамин D вместе с отдельной добавкой цитрата кальция, что должно решить вашу дилемму.