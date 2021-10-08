Что никогда нельзя делать на Покровскую родительскую субботу: и что следует делать в память об усопших 9 октября

С давних времен, еще при правлении Ивана Грозного, в России начали поминать усопших родственников перед Покровом Пресвятой Богородицы. В этот день верующие люди ходили на кладбище, в храмы и ставили свечи. Такая традиция действует и сейчас. Только отличается тем, что очень давно поминали не всех родных. А Покровская родительская суббота – отличалась местной традицией празднования. И была установлена в честь погибших воинов, при взятии Казани Иваном Грозным.
Из-за того, что почти в каждой семье был траур по этому поводу. Погибло много людей и солдат, поэтому в соседних Епархиях — Казанской, Вятской, Екатеринбургской, Пермской и Ижевской было установлено отдельное поминовение погибших.
Что нельзя делать в Покровскую субботу
Нельзя передавать поминальную записку, во время самой службы, а также вписывать имена некрещеных и тех, кто покинул этот мир от самоубийства.
Не следует оставлять угощение на могилах: лучше принести туда настоящие или искусственные цветы, прибраться, убрать листья.
Запрещено на могилах распивать спиртное, громко ругаться, разговаривать и оставлять водку.
Что нужно делать
Следует посетить церковь, отстоять службу, провести время в воспоминаниях об умерших, молитвы об упокоении их душ.
Молитвы произносят не только в церкви, но и на кладбище или дома у алтаря. Существует несколько особых молитв за умерших, которые нужно читать внимательно, вдумчиво и с добром.
Народная традиция на родительский день — жертвовать домашнюю выпечку, хлеб и пироги. Часть относят в храм, часть раздают нуждающимся и знакомым.