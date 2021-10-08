Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что никогда нельзя делать на Покровскую родительскую субботу: и что следует делать в память об усопших 9 октября

4:30:3310/8/2021Фото: pixabay.com
0

Народная традиция на родительский день — жертвовать домашнюю выпечку, хлеб и пироги. Часть относят в храм, часть раздают нуждающимся и знакомым.

Не следует оставлять угощение на могилах: лучше принести туда настоящие или искусственные цветы, прибраться, убрать листья

С давних времен, еще при правлении Ивана Грозного, в России начали поминать усопших родственников перед Покровом Пресвятой Богородицы. В этот день верующие люди ходили на кладбище, в храмы и ставили свечи. Такая традиция действует и сейчас. Только отличается тем, что очень давно поминали не всех родных. А Покровская родительская суббота – отличалась местной традицией празднования. И была установлена в честь погибших воинов, при взятии Казани Иваном Грозным.

Из-за того, что почти в каждой семье был траур по этому поводу. Погибло много людей и солдат, поэтому в соседних Епархиях — Казанской, Вятской, Екатеринбургской, Пермской и Ижевской было установлено отдельное поминовение погибших.

Что нельзя делать в Покровскую субботу

Нельзя передавать поминальную записку, во время самой службы, а также вписывать имена некрещеных и тех, кто покинул этот мир от самоубийства.
Не следует оставлять угощение на могилах: лучше принести туда настоящие или искусственные цветы, прибраться, убрать листья.
Запрещено на могилах распивать спиртное, громко ругаться, разговаривать и оставлять водку.

Что нужно делать

Следует посетить церковь, отстоять службу, провести время в воспоминаниях об умерших, молитвы об упокоении их душ.
Молитвы произносят не только в церкви, но и на кладбище или дома у алтаря. Существует несколько особых молитв за умерших, которые нужно читать внимательно, вдумчиво и с добром.
Народная традиция на родительский день — жертвовать домашнюю выпечку, хлеб и пироги. Часть относят в храм, часть раздают нуждающимся и знакомым.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыПокровская родительская суббота
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Посещаете могилы родственников в этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что никогда нельзя делать на Покровскую родительскую субботу: и что следует делать в память об усопших 9 октября
4:30:33 10/8/2021
Что никогда нельзя делать на Покровскую родительскую субботу: и что следует делать в память об усопших 9 октября
В Москве студентку Башкирову могут отправить в колонию на 7 лет за троих сбитых детей
4:17:48 10/8/2021
В Москве студентку Башкирову могут отправить в колонию на 7 лет за троих сбитых детей
БердскВ Новосибирск экстренно выехали водолазы Бердска на поиски троих затонувших в карьере на ул. Немировича-Данченко
4:03:17 10/8/2021
В Новосибирск экстренно выехали водолазы Бердска на поиски троих затонувших в карьере на ул. Немировича-Данченко
Можно ли 9 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?
4:00:30 10/8/2021
Можно ли 9 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?
Что будет в 2022 году: главные предсказания известных провидцев и пророков о событиях нового года
3:52:15 10/8/2021
Что будет в 2022 году: главные предсказания известных провидцев и пророков о событиях нового года
С какими странами открыты границы на осенние и новогодние каникулы в 2021-2022 годах для россиян
3:50:15 10/8/2021
С какими странами открыты границы на осенние и новогодние каникулы в 2021-2022 годах для россиян
Симптомы простуды, гриппа и коронавируса: главные отличия в эпоху пандемии
3:49:06 10/8/2021
Симптомы простуды, гриппа и коронавируса: главные отличия в эпоху пандемии
В Новосибирске аноним угрожал взорвать торговый центр, если его друга не освободят из тюрьмы
3:48:34 10/8/2021
В Новосибирске аноним угрожал взорвать торговый центр, если его друга не освободят из тюрьмы
БердскВ Бердске начмед Рэм Волков рассказал о готовности ЦГБ к четвертой волне коронавируса: Госпиталь готов развернуть 180 коек для зараженных
3:39:01 10/8/2021
В Бердске начмед Рэм Волков рассказал о готовности ЦГБ к четвертой волне коронавируса: Госпиталь готов развернуть 180 коек для зараженных
9 октября – Покровская Родительская суббота: как по-церковному правильно понимать усопших, что запрещено делать живым, какую молитву читать
3:30:05 10/8/2021
9 октября – Покровская Родительская суббота: как по-церковному правильно понимать усопших, что запрещено делать живым, какую молитву читать