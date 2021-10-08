Три сильных молитвы апостолу Иоанну Богослову на чистую любовь к Богу и людям, от болезней и защите попавших в бесовщину

Иоанн Богослов не был похож на других апостолов. Он всегда стремился уйти в себя, живя внутренней, созерцательной жизнью. Святой Апостол сумел увидеть будущее и передать его в своем откровении, которое сейчас называют книгой семи печатей, поскольку до сих пор величайшие умы не пытаются разобрать его Откровение или Апокалипсис.
За его произведения, Апостол Иоанн единственный среди всех апостолов получил титул “Богослов”, что свидетельствует о духовных высотах, которых он достиг, и глубине небесной мудрости, которой он был удостоен.
8 октября в православных храмах отмечается память кончины Святого Иоанна, когда ему было больше ста лет. Он намного пережил других очевидцев Господа и долгое время оставался единственным оставшимся свидетелем земной жизни Спасителя.
Когда пришло время ухода из жизни апостола Иоанна, он вышел за пределы города Эфеса с семьями своих учеников. Иоанн велел им приготовить для него могилу в форме креста, в которую он лег, сказав своим ученикам, чтобы они покрыли его землей. Ученики со слезами на глазах поцеловали своего любимого учителя, но, не желая быть непослушными, они выполнили его повеление. Они накрыли лицо святого тканью и засыпали могилу. Узнав об этом, другие ученики святого Иоанна пришли на место его погребения. Когда они открыли могилу, то обнаружили, что она пуста.
Сегодня день памяти особо почитают верующие люди. Христиане к Иоанну Богослову приходя с различными просьбами. Его просят о взаимной любви, семейном счастье и благополучии, сохранении семьи в трудное время, защите от порчи и всякого зла, исцелении от болезней.