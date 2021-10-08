Первые признаки болезни Альцгеймера могут проявляться при чистке зубов

Болезнь Альцгеймера - серьезное заболевание, характеризующееся прогрессирующим когнитивным ухудшением, превышающим то, что можно ожидать в результате старости. Один знак при чистке зубов может указывать на то, что вы находитесь в группе риска.
Глобальное бремя болезни Альцгеймера не проявляет никаких признаков замедления, и эксперты в области здравоохранения предупреждают, что в ближайшие годы кризис в области здравоохранения будет только усугубляться. Последние данные показывают, что до 90 процентов людей с деменцией не диагностированы, что подчеркивает важность выявления всех факторов риска этого заболевания. Одним из признаков чистки зубов может быть красный флаг.
Растущее количество доказательств указывает на то, что бактерии, вызывающие заболевание десен, могут быть предшественниками слабоумия.
Виновником заболевания десен являются бактерии P.Gingivalis, от которых можно избавиться, чистя зубы два раза в день или регулярно пользуясь зубной нитью, пишет express.co.uk.
Если зубной налет начинает минерализоваться, он превращается в зубной камень, который способствует росту большего количества налета к корням зуба.
Его все еще можно удалить с помощью имеющейся в продаже зубной щетки, но в некоторых случаях может потребоваться помощь специалиста в области здравоохранения.
Заболевание десен, также известное как пародонтит, очень распространено в Великобритании.
Национальная служба здравоохранения Великобритании утверждает, что большинство британцев в той или иной степени страдают заболеваниями десен.
Периодическое кровотечение из десен при чистке зубов зубной нитью не означает однозначно, что у вас заболевание десен.
Другие признаки заболевания десен включают болезненность вокруг десен и неприятный запах изо рта. Если периодонтит прогрессирует до более серьезных форм, это может привести к потере зубов и абсцессам. Одно исследование с участием 59 участников показало, что у людей с заболеванием десен ухудшалась память в шесть раз быстрее, чем у тех, у кого этого не было.
Говоря о результатах, доктор Дуг Браун сказал: «Это исследование добавляет доказательства к идее о том, что заболевание десен потенциально может быть фактором, способствующим развитию болезни Альцгеймера, но нам нужно будет увидеть клинические испытания, чтобы получить более убедительные доказательства.
«Если это подтвердится, лучшая гигиена полости рта поможет замедлить прогрессирование деменции и позволит людям дольше оставаться независимыми».
Причинный эффект, как полагают, сводится к увеличению количества антител к заболеванию десен, защищающих от бактерий, что, в свою очередь, увеличивает количество воспалительных молекул в организме.
Однако важно отметить, что не все случаи пародонтита приводят к болезни Альцгеймера.
Национальный институт здравоохранения и медицинского обслуживания Великобритании рекомендует посещать стоматолога с интервалом от трех месяцев до двух лет - в зависимости от состояния ваших зубов.
Доказательства, подтверждающие связь между воспалительными реакциями организма и снижением когнитивных функций, позволяют предположить, что будущее лечение одного заболевания может помочь и другому.
Ведущий автор исследования 2017 года, иллюстрирующего связь между пародонтитом и быстрым снижением когнитивных способностей, отметил: «Если существует прямая связь между пародонтитом и ухудшением его функций, как предполагает это текущее исследование, то лечение болезни десен может быть возможным вариантом лечения болезни Альцгеймера.
«Это очень интересные результаты, основанные на предыдущей работе, которую мы проделали, которая показывает, что хронические воспалительные состояния пагубно влияют на прогрессирование болезни у людей с болезнью Альцгеймера».
Ранняя характеристика болезни оказалась важным инструментом, помогающим медицинским работникам направлять пациентов через болезнь Альцгеймера. Это станет более важным в ближайшие годы, когда ожидается резкий рост числа случаев заболевания.