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Какой сегодня церковный праздник 8 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:1210/7/2021Фото: pixabay.com
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В этот срок начинается закваска и консервация капусты. Хозяйки пекут хлебные лепешки на листках капусты.

Ясный и теплый день говорит о том, что такая погода продержится еще три недели

Православные праздники 8 октября 2021

Преподобных Евфросинии Александрийской и Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской
Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского

Народные праздники и приметы

Сергей Капустник
В этот народный праздник почитают кончину святого Сергия, игумена Радонежского.

В народе этого святого считают охранителем домашних птиц, особенно кур. В старину люди верили, что куриный бульон способен поднимать на ноги тяжелобольных.

В этот срок начинается закваска и консервация капусты. Хозяйки пекут хлебные лепешки на листках капусты. Перед тем, как приступать к работе они молятся, чтобы зима была не слишком суровой.

Ясный и теплый день говорит о том, что такая погода продержится еще три недели.

Приметы

- Какова сегодня погода, такой она будет и 8 апреля.
- Если в этот день выпал первый снег, то зима установится на Михайлов день (21 ноября).
- Первый снег упал на мокрую землю – останется, на сухую – скоро сойдет.
- Первый снег сухой – к хорошему лету и урожаю на следующий год.
- Народ примечал, что первый снег выпадает за 40 дней до зимы.

Источник: my-calend.ru

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