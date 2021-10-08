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Ученые наконец-то раскрыли тайну того, почему у некоторых людей появляется «ковидный палец на ноге» - исследование

6:00:2610/7/2021,SOLEN LE NETФото: pixabay.com
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Ключевые характеристики включали зудящие или болезненные очаги обморожения на руках и ногах.

Исследователи парижской больницы Сен-Луи считают, что воспаление пальцев ног может быть побочным эффектом организма
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Миллионы заболевших коронавирусом по всей Великобритании столкнулись с необычными побочными эффектами, но механизмы, лежащие в основе этих заболеваний, остаются плохо изученными. Однако исследователи пролили свет на одно состояние кожи, которое, по их мнению, может быть побочным эффектом иммунного ответа организма на вирус.
Проявления коронавируса бесконечны, и исследователи все еще работают над раскрытием их основных причин. Появляется все больше свидетельств того, что сыпь является ключевой особенностью болезни, которая присутствует примерно у девяти процентов пользователей приложения для исследования Covid Symptoms. Одно кожное заболевание, возникшее на начальных этапах пандемии, теперь идентифицировано как побочный эффект иммунного ответа организма на вирус. Ученые отметили, что после вакцинации Covid-пальцы на ногах становятся менее распространенными.

Исследователи парижской больницы Сен-Луи считают, что воспаление пальцев ног может быть побочным эффектом организма, вызывающим иммунный ответ.

Новое исследование, опубликованное в Британском журнале дерматологии, изучило выборку из 50 участников с пальцами ног Covid.

Еще 13 участников с обморожением, возникшим до начала пандемии, также были обследованы, пишет express.co.uk.

Выявив сходство между двумя состояниями, команда определила один механизм в обеих группах, который вызвал иммунный ответ с высоким уровнем аутоантител.
Эти аутоантитела - одна из ключевых характеристик аутоиммунных состояний - по ошибке атакуют собственные клетки и ткани организма, подавляя вирус.

Исследователи отметили, что ключевым белком, участвующим в противовирусном ответе в обеих группах, был интерферон типа I.

В дополнение к этому иммунному ответу, клетки, выстилающие кровеносные сосуды, снабжающие стопы, также, по-видимому, играют жизненно важную роль в развитии Covid пальцев ног.

Старший автор исследования, доктор Чарльз Кассиус, сказал, что исследование дало более глубокое понимание этого состояния.

Он объяснил: «Эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожение, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно о патофизиологии, связанной с этим».

Обморожение - это небольшие зудящие красные пятна, которые обычно появляются на пальцах рук и ног после нескольких часов воздействия холода.

Они могут исчезнуть сами по себе в течение двух-трех недель, но NHS рекомендует обратиться к врачу общей практики, если симптомы не исчезнут.

Covid пальцы ног, с другой стороны, обычно развиваются в течение недели или четырех недель после заражения, что может привести к опуханию и покраснению пальцев рук и ног.
Первые сообщения о Covid на пальцах ног появились 29 апреля после того, как исследователи из Испании опубликовали исследование, в котором были выявлены «кожные проявления» заболевания COVID-19.

В отчете подробно описаны пять различных высыпаний, выявленных у 375 пациентов с COVID-19.

Ключевые характеристики включали зудящие или болезненные очаги обморожения на руках и ногах.

Другие высыпания, выявленные в ходе исследования, включали небольшие волдыри на туловище, маленькие красные шишки красного или синего цвета и приподнятые участки кожи, которые были сопоставлены с крапивной сыпью.

В более поздних сообщениях, опубликованных в мае в Европейском журнале детской дерматологии, описана «эпидемия» случаев заражения коронавирусом среди молодых людей в Италии.

В отчете говорится: «Мы наблюдали« эпидемию »острых и самоизлечивающихся васкулитных поражений кистей и стоп у детей и подростков с асимптотической болезнью.

«Эти поражения представляют собой новинку, которая побудила нас установить связь с другим, гораздо более серьезным нововведением, то есть COVID-19, который также произошел почти одновременно».

Дерматологи сообщили, что случаи побочного эффекта после вакцинации остаются редкими.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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