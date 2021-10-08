Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 октября 2021 в России и мире

• День солнечных улыбок
• International Lesbian Day
• Всемирный день яйца (World Egg Day)
• Всемирный день осьминога (World Octopus Day)
• День командира надводного, подводного и воздушного корабля
• День памяти преподобной Евфросинии Суздальской
• Международный день подиатрии (International Podiatry Day)
• День памяти преподобномученика Пафнутия Тентирского, египтянина
• Католический праздник святого Джона Леонарди (Feast Day of Saint John Leonardi)
• День школьника в Ульяновской области
• День вареников (National Pierogi Day) - США
• День юриста - Украина
• День танкиста - Армения
• День детей - Иран
• День сэндвича «Флаффернаттер» (National Fluffernutter Day) - США
• День героического партизана (Day of the Heroic Guerrilla) - Куба
• День игры в салки (American Touch Tag Day) - США
• День ветеринарной медсестры (Veterinary Nurses Day) - США
• День посадки деревьев (Arbor Day) - Намибия
• День сельского хозяйства - Таджикистан
• День военно-морских сил (Battle of Angamos Day) - Перу
• День независимости (Dan neovisnosti) - Хорватия
• День военно-воздушных сил - Индия
• Национальный праздник (Qaumee Dhuvas) - Мальдивы
• День водорода и топливных элементов (National Hydrogen and Fuel Cell Day) - США
• Именины у Германа, Евгения, Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея, Бригиды, Пелагеи, Людвика
• Сергей Капустник (Сергей-курятник)
Важные события
• 8 октября 1818 года в Англии впервые применены в бою боксерские перчатки
• 8 октября 1896 года впервые опубликован промышленный индекс Доу-Джонса
• 8 октября 1926 года состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио
• 8 октября 1961 года состоялось открытие Государственного Кремлевского дворца съездов
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru