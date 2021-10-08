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08.10
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Прикольные поздравки на Всемирный день яйца 8 октября

12:15:5110/8/2021Фото: fresh-cards.ru
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Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg Day) — праздник всех любителей яиц. В 2021 году это 8 октября.

Всемирный день яйца

Нету дня сосисок, или холодца,
Но зато сегодня, Всемирный день яйца!
С Днем яйца, друзья мои, я вас поздравляю,
Кушать яйца круглый год, от души желаю,
Ведь они полезные, сплошные витамины,
А от маски из яиц, разгладятся морщины!
В общем, так куда не кинь, яйца — это сила,
Лишь бы чаще курочка их для вас сносила,
Жарьте их и парте, в кипятке варите,
В радости, и в счастье, много лет живите!

Всемирный день яйца

Отмечаем мы сегодня
Дивный праздник: День яйца,
Ведь у этого предмета
Ни начала, ни конца.

Пусть так же ваше счастье,
К вам дорогу в дом найдёт,
А с собой удачу, радость
И веселье приведёт.

Всемирный день яйца

Праздник нынче очень круглый,
Ведь всемирный День яйца,
От души вам пожелаем
Быть красивыми с лица.

Чтоб не спорили друг с другом
Раньше что произошло,
Пусть же символ наш, яичко,
Всё от вас откатит зло.


Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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