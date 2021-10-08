Прикольные поздравки на Всемирный день яйца 8 октября

Нету дня сосисок, или холодца,
Но зато сегодня, Всемирный день яйца!
С Днем яйца, друзья мои, я вас поздравляю,
Кушать яйца круглый год, от души желаю,
Ведь они полезные, сплошные витамины,
А от маски из яиц, разгладятся морщины!
В общем, так куда не кинь, яйца — это сила,
Лишь бы чаще курочка их для вас сносила,
Жарьте их и парте, в кипятке варите,
В радости, и в счастье, много лет живите!
Отмечаем мы сегодня
Дивный праздник: День яйца,
Ведь у этого предмета
Ни начала, ни конца.
Пусть так же ваше счастье,
К вам дорогу в дом найдёт,
А с собой удачу, радость
И веселье приведёт.
Праздник нынче очень круглый,
Ведь всемирный День яйца,
От души вам пожелаем
Быть красивыми с лица.
Чтоб не спорили друг с другом
Раньше что произошло,
Пусть же символ наш, яичко,
Всё от вас откатит зло.
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru