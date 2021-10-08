Почему апостола Иоанна Богослова похоронили заживо в могиле в виде креста? История смерти и традиции на 9 октября

9 октября Русской православной церковью отмечается день святого апостола Иоанна Богослова, ученика Иисуса Христа.
История Иоанна Богослова
Иоанн Богослов являлся современником, учеником и племянником Иисуса Христа. Он жил в I веке во святом Израиле. Мужчина был призван Иисусом для проповедования христианства в мире. Он всегда был близок к Иисусу и никогда не боялся за собственную безопасность. Когда Иисус умер, Иоанн принялся заботиться о Деве Марии до самой ее смерти.
После ухода из жизни Божией Матери Иоанн Богослов занялся проповедью. Во время гонения христиан в Риме правящий империей язычник приказал казнить Иоанна, но у него ничего не вышло: ни яд, ни кипящий котел не убили апостола.
Когда Иоанну исполнилось 95 лет, он предупредил своих учеников, что вскоре умрет.
Почему его похоронили заживо?
Перед смертью апостол попросил учеников подготовить могилу в виде креста. Он лег в нее и попросил закопать его. По собственному желанию Иоанн Богослов лег в могилу и был закопан, предчувствуя смерть.
Традиции и запреты праздничного дня
В этот день принято молиться за упокой Иоанна Богослова и посещать службы в церкви. 9 октября наши предки заканчивали работу на огородах. Считалось, что снег, выпавший в этот день, знаменует, что через 40 дней придет зима.
9 октября категорически запрещено ругаться, быть нетерпимым и злым по отношению к ближнему своему. Кроме того, стоит отказаться от работы.
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