«Она его знала и не только»: коллеги и соседи убийцы трех студенток в Гае рассказали, почему рецидивист Александр Лазарев совершил кровавую бойню после выхода из тюрьмы

Небольшая лужа размытой крови, которую заботливо смыл сосед из первого подъезда 53-го дома, закопченный подъезд и опечатанная квартира - это все, что пока напоминает о трагедии в тихом городе горняков - Гае под Оренбургом.
Обвиняемый в жестоком убийстве уже задержан, 29-летний орчанин, ранее судимый за убийство, Александр Лазарев дал признательные показания. Мужчину отправили под стражу на два месяца. Однако до сих пор остается загадкой, как рецидивист оказался в компании прилежных и тихих студенток. За что мужчина мог убить девушек, почему соседи и прохожие ничего не слышали в ту роковую ночь. На все эти вопросы отвечает «Курьер. Среда», который побывал на месте трагедии. Для начала напомним, как все случилось.
Кровавая среда: каким ужасом обернулось 29 сентября в Гае
Утром, 30 сентября 2021 года в Гае в одной из квартир на Молодежной при тушении пожара обнаружили три голых женских тела с колото-резанными ранами грудной клетки и живота: два в квартире, один - около подъезда. Личность погибших сразу установили, ими оказались три уроженки Башкортостана - студентки из гайского медколледжа: 17, 18 и 19 лет. Следователи нашли и орудие убийства - кухонный нож. Позже следователи установят, что девушки были изнасилованы и, предположительно, убиты глубоко спящими. Чтобы найти убийцу, следователи допросили более 100 свидетелей среди знакомых убитых студенток — преподавателей колледжа, сокурсников, соседей по дому, арендодателей. Были изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления и гаджеты девушек. Погибших все характеризуют как хороших, серьезных студенток. Такого же мнения придерживаются и соседки убитых. Девушек во дворе видели, они всегда были вежливыми и никогда не нарушали порядок.
На вопросы журналистов «Курьер. Среда», почему же в ту ночь никто ничего не слышал, соседи рассказали, что это, возможно, из-за того, что дом около дороги.
- Какими были - обычными. Здоровались каждый день и все. Мы их почти не видели, хотя я живу через стенку. Учатся и все. Мы не видели в тот день ничего и не слышали. Здесь машины постоянно. Только одно скажем, что маленьких девочек одних отправлять учиться и жить одних - это вот как вообще? Нас полиция опрашивала несколько раз. Все прошло, что нас опрашивать, мы ничего не видели в ту ночь,- рассказали соседки убитых девушек.
Тут стоит отметить, что обвиняемый в убийстве девушек - Александр Лазарев жил буквально через пять домов от погибших. Именно после этой информации у многих возникли мысли, что погибшие были знакомы с орским рецидивистом, однако это не нашло официального подтверждения. Как и та информация, что одна из погибших якобы была в отношениях с Лазаревым. Но здесь все-таки есть один факт: в квартире у девушек нашли бутылки из-под алкоголя и много сигарет. В гайском колледже, куда приехал журналист «Курьер.Среда», не подтвердили слухи, что погибшие могли вести непристойный образ жизни. В личной беседе с руководителем филиала Орского медицинского колледжа в городе Гай Людмилой Чудновой выяснилось, что студентки были на хорошем счету у преподавателей.
- Учились на бюджете. О личной жизни студенток не могу сказать - следователи запретили давать какие-то комментарии журналистам, - сообщила Людмила Чудинова.
В память о девушках в фойе медколледжа разместили фотографии погибших.
Фейковый убийца и почему в поле зрения попал парень убитой Анвар
Несомненно, новость об убийстве молодых девушек всколыхнула не только Оренбургскую область, но и всю страну. Под подозрения сразу попал парень одной из девушек- Анвар С. По всем соцсетям гуляла фотография ориентировки на 18-летнего молодого человека, а потом и на его брата. Но через какое-то время, когда подозреваемых доставили из Уфы в Оренбург для допроса, с них сняли все обвинения. Поиски опасного убийцы продолжились. В Гай приехал сам начальник УМВД России по Оренбургской области, полковник Алексей Кампф для расследования убийства девушек. Но убийца был на свободе.
Анализ ДНК и прошлые «грешки» Александра Лазарева
Выйти на след настоящего обвиняемого в убийстве удалось, но не сразу: примерно через два дня около водонапорной башни нашли окровавленную одежду. Анализ ДНК показал, что одежда принадлежит 29-летнему отцу двоих детей, примерному мужу, ранее судимому орчанину - Александру Лазареву. Мужчину объявили в розыск, но Лазарев к этому моменту уже скрылся. За любую информацию о нахождении орчанина губернатор Оренбургской области Денис Паслер обещал вознаграждение - 1 000 000 рублей. Практически сразу выяснилось, что Лазарев отсидел почти 10 лет за убийство управляющего баром «Апельсин» в 2012 году Рустама Зарипова.
В беседе с «Курьер. Среда» 5 октября близкая знакомая погибшего управляющего «Апельсина», Елена (имя изменено - прим. редакции) поделилась, что после гибели Рустама (управляющего - прим. ред.) бар проработал не очень много лет, все свалилось на плечи вдовы погибшего.
- Связывать преступления между собой нет смысла. прошло много времени. Людей не вернуть, нам все еще неприятно об этом всем говорить, а жене тем более, - делится девушка.
Примечательно, что во время отсидки в ИК-3 Новотроицка, Лазарев женился и завел детей: в 2017 году у четы Лазаревых родилась дочь. Пара после освобождения орчанина из ИК делала ремонт в квартире его мамы. Именно там провел все свое детство Александр Лазарев. И именно этот адрес - следующая остановка.
Начальник Александра Лазарева рассказал о подозрительном поведении на работе после тройного убийства
О том, что подозреваемый в жестоком убийстве был семейным человеком, все узнали практически сразу. А вот тот факт, что бывший зек работал и был на очень хорошем счету у своего руководителя - неожиданность. «Курьер. Среда» побывали на автомойке в Гае, где работал обвиняемый в убийстве трех студенток - Александр Лазарев. На работе до сих пор лежат вещи Лазарева. Никто из коллег трогать их не решается.
- Устроился он к нам в конце августа, где-то 28 числа. Приняли мы его сначала разнорабочим на ставку 1 500 рублей в день. Это примерно 40 000 в месяц. Он много работы выполнял, вообще, хорошо работал. Нареканий у него не было, взысканий тоже. Но было необычное поведение, допустим, он впадал в ступор от каких-то вещей. Ну это было, когда он работал разнорабочим, он очень много вопросов задавал, как тем или иным пользоваться. К примеру, дрелью или шуруповертом. Но делал все, что ему скажут. Потом мы его перевели на мойку оператором. Здесь он тоже хорошо себя показал. Он стал работать и на мойке, и разнорабочим. Рассчитывали его каждый день. У него всегда были деньги, - рассказал в беседе с «Курьер. Среда» бывший работодатель Лазарева Владимир.
- За день до убийства девушек он отпросился в Орск за теплыми вещами. В момент убийства - 30 сентября - он утром должен был прийти на работу. Он пришел, немного побыл и отпросился домой. А перед этим на мойку приехал мужчина какой-то и рассказал про убийство тройное. И Саша себя как-то повел не так, сказал, что заболел. Его отправили домой Лазарев ушел, я тогда его в первый раз увидел в новой одежде. До этого он ходил в трико цветастом, в общем в том, которое потом нашли.
Кстати, на работу Лазарев еще приходил, правда, на следующий день за деньгами. Затем Александр уехал в Орск, где его и поймали. Слова бывшего работодателя Александра Лазарева подтверждают и его коллегии. В беседе с «Курьер.Среда» 6 октября сменщик подозреваемого в тройном убийстве рассказал, что Александр Лазарев много работал, с коллегами был дружелюбен, но подробностями темного прошлого не делился.
- Не пил вроде. Общался, но не близко. Когда узнал, что он сидел, то поверил в его причастность к убийству девушек, - рассказал коллега Александра Лазарева.
А вот человек, который последним видел Лазарева на свободе, рассказал интересные подробности про орского рецидивиста. Оказалось, что Лазарев хотел сменить работу - устроиться на Гайский ГОК. Кроме этого, поделился стажер с «Курьер.Среда», Лазарев после убийства девушек пришел на работу, много курил и показался очень странным в тот день.
- Ну он вообще был вспыльчивый, я это сразу заметил. Кстати, в день, когда после преступления он пришел на работу, он курил очень много и нервничал,- рассказал стажер мойки.
Вечно голодал и был брошенным: Соседи рассказали о детстве Александра Лазарева в Орске
Говорят, чтобы понять убийцу, нужно думать, как он. Но здесь, это, видимо, не работает. У коллег, друзей и знакомых Лазарева никак не складывался пазл: как улыбчивый трудоголик мог вообще пойти на преступление. Ведь, напомним, у мужчины двое детей и прекрасная жена. Журналисты «Курьер. Среда» 7 октября, пообщались с соседкой мамы Александра, где мальчик, а сейчас уже взрослый мужчина, провел все свое детство. В беседе Ирина И., рассказала, что обвиняемого в убийстве трех студенток гайского колледжа воспитывала бабушка, а мама строила личную жизнь. Через какое-то время бабушка умерла и мальчик остался сам по себе: голодал и сутками не видел родную мать. В школе у мальчика успехов особых не было, учился без интереса.
Другие соседи рассказывают практически то же самое. А родные Александра Лазарева с журналистами не общаются, интервью не дают. «Курьер. Среда» через домофон попытались пообщаться с тещей Лазарева, однако женщина пригрозила вызвать полицию.
Притворился охранником детского сада: как ловили убийцу троих студенток Лазарева в Гае
О поимке Александра Лазарева можно снимать целую серию «Петровки»: мужчина угнал чужой автомобиль в родном Орске. Задержали Лазарева только 3 октября в Орске около садика. «Курьер. Среда» удалось связаться с Вячеславом - отцом парня, у которого Лазарев угнал машину. Именно они помогли задержать опасного убийцу.
- Я завершил работу, пришел клиент за машиной. Как раз в этот момент позвонил сын, говорит, что его машину угнали. Я поехал в сторону дома и позвонил моему другу Нурлану, он в ГАИ работает. Попросил его помочь. Потом еще раз позвонил сыну и он мне сказал, что машина в районе «Великана». Я выехал на перекресток Ялтинской, но пропустил его машину. Сразу погнался за ним. Потом мне попался патруль и мы начали вдвоем его гнать. Он ушел влево во дворы, где «Колибри», мы выбежали все и погнались за ним. Нурлан побежал искать, а я к машине. Лазарев забежал в детсад, он представился полицейским охранником, они прошли. Потом уже его скрутили. Мой сын и его друг лично повязли по рукам и ногам этого Лазарева, чтобы тот не сбежал, - поделился мужчина.
К слову сказать, имущество героев - машину, которая пострадала при погоне, отремонтируют. Глава Орска Петр Миронов взял это на контроль. Счастливый герой об этом сообщил «Курьер. Среда» лично. Напомним, машину Василия ВАЗ-2110 полицейские при погоне обстреляли.
После того, как Лазарева поймали, мужчине стало плохо, однако после непродолжительного лечения в орской больнице, доставили в Гай для допроса. На допросе Лазараев рассказал, что девушки якобы вымогали у него 50 000 рублей по неизвестной ему причине. Про ту ночь и как убивал, мужчина сообщил, все помнит смутно. Позже появились и кадры с допроса. Сейчас убийце троих девушек грозит максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.
Что касается родителей погибших девушек, известно, что они уже похоронили своих дочек на их Родине - в Башкирии. В то, что девушки сами пригласили убийцу на вечеринку родители не верят, как и в то, что одна из девушек вела непристойный образ жизни, ведь ему вменяют аж 5 статей.
Родители и близкие погибших никаких интервью не дают. Но журналисты «Курьер. Среда» пообщаются в ближайшее время с мамой 17-летней Гули (имя изменено), которая погибла от рук Лазарева. Мать пообещала рассказать всю правду гибели своей дочери и ответить на обвинения девушек в разгульном образе жизни. Следите за продолжением трагической истории на "Курьер.Среда".