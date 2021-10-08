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В Бердске начмед Рэм Волков рассказал о готовности ЦГБ к четвертой волне коронавируса: Госпиталь готов развернуть 180 коек для зараженных

3:39:0110/8/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Начмеда поражает, как некоторые люди высказываются о том, что вакцинация - это заговор, однако, когда заболевают, то обращаются к врачам и забывают о своих сказанных словах.

Люди ожидают приема в бердской поликлинике

Начмед Рэм Волков рассказал, как происходит подготовка поликлиники к четвертой волне коронавируса в Бердске.

Как сообщил Рэм Волков в рамках интервью с «Курьер.Среда»,  поликлиника полностью подготовлена. По мнению Рэма Валерьевича, так как больнице удалось отстоять три волны, то и c четвертой волной медики справятся.

В инфекционном госпитале имеются койки и необходимое оборудование. В основном туда помещают бердчан, но бывают случаи, когда госпитализируют и жителей близлежащих районов, например искитимцев.

- Койки в госпитале в зависимости от количества заболевших. На сегодняшний день развернуто на 90 коек, но у нас есть возможность развернуть до 180 коек. В третью волну у нас было развернуто 180 коек,- сказал начмед 5 октября редакции.

Точное количество смертей от коронавируса за период пандемии, Рэм Волков затруднился назвать, чтобы не вводить читателей в заблуждение, однако сообщил, что в сентябре произошел спад заболевших.

- Основной пик волны - это июль. Соответственно, когда заболеваемость растет, то растет и смертность. Когда снижается заболеваемость, то снижается и смертность. Сейчас единицы идут. Скоро начнет расти количество заболевших. В центральной части России уже идет рост. У нас в среднем задержка от полутора недель до двух-трех недель,- заявил Волков.

Кроме того, начмед рассказал и о темпах вакцинации в Бердске. Рэм подчеркнул, что люди должны более сознательно подходить к вопросу защиты своего здоровья, поскольку коронавирус довольно обманчив.

- Все отмахиваются от вакцинации, но еще раз подчеркиваю, что вакцинация позволяет снизить тяжелую заболеваемость. Меня всегда несколько поражает и может даже внутри возмущает, что так скажем 70-80% людей говорят, что вакцинироваться не надо, якобы это заговор и т.д. Но когда люди заболевают, то идут в поликлинику и забывают о своих словах. Двойные стандарты. Темпы вакцинации средние по Новосибирской области. Вакцинация идет, но она недостаточная. Чтобы вакцинация сработала должен быть охват не менее 60-80%. Я всегда говорю, что планка должна быть не меньше 92%. У нас сейчас есть вакцина и достаточно пунктов для ее постановки, но количество желающих, к сожалению, очень мало, - отметил Рэм Валерьевич.

Как стало известно, в третью волну заболеваемости коронавирусом, на вакцинацию приходило достаточное количество человек. Сейчас же граждане, как говорит начмед, "подрасслабились".

Отметим, что записаться на вакцинацию бердчане могут, позвонив по телефону: 8 (383-41) 5-57-30. По другим вопросам работает Call-центр 8 (38341) 5-56-10, а также горячая линия: 8 (383-41) 3-10-41

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медицинавакцинациязаявлениекоронавирусКовидчетвертая волнаБердская ЦГБРэм Волков
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