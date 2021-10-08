В Южно-Китайском море атомная подлодка США столкнулась с неопознанным объектом

2 октября во время погружения атомной подводной ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf), она столкнулась с неизвестным объектом во время ядерная силовая установка не пострадала., сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота США.
Стоит отметить, что столкновение произошло не с еще одной лодкой, а с чем-то неизвестным. Американская субмарина самостоятельно возвращается в порт.
Как стало известно, безопасность экипажа флота США остается главным приоритетом ВМС. Само судно осталось в безопасном и стабильном состоянии.
По данным новостного портала института ВМС США (USNI), в результате инцидента пострадали порядка 11 военнослужащих, они получили травмы средней и легкой степени тяжести.