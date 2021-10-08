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Москвичка, которая позвала на помощь к избитому в метро мужчине, получит медаль от Бастрыкина

2:20:4110/8/2021Фото: Pixabay
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Девушка успела во время драки нажать тревожную кнопку в поезде, выбежала за нападавшими из вагона и позвала сотрудников правоохранительных органов.

Группу молодых задержали правоохранительные органы

7 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил задачу наградить девушку, взывавшую помощь во время избиения молодого человека в московской метро, сообщается на сайте ведомства.

Действия очевидца позволили задержать нападавших почти сразу. За проявленную смелость и находчивость в экстренной ситуации главой СК России принято решение о награждении женщины, ведомственной медалью «За содействие».

Также ранее Бастрыкин поручил наградить пострадавшего Романа Ковалева ведомственной медалью "Доблесть и отвага", который первый вступился за девушку, которую начали оскорблять группа молодых людей.

Напомним, 4 октября в вагоне московского метро, который следовал от станции "Измайловская" до "Первомайской", трое мужчин избили 25-летнего пассажира. Следствие возбудило уголовное дело о покушении на убийство и просит передать им из полиции дело о хулиганстве. Пострадавший госпитализирован.

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