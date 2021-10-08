В России к концу года резко подорожают непродовольственные товары

К концу декабря этого года цены на непродовольственные товары возрастут, инфляция составит 7,2%, что станет максимальным показателем с 2015-го. Такие показатели рассмотрели в прогнозе отдельных показателей инфляции Минэкономразвития, который изучили «Известия».
Надо отметить, что в среднем за год инфляция составила 6,8%. В эту непродовольственную группу входят: бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Однако, в 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в 4%, полагают в Минэкономразвития.
А уже после этой группы идет подорожание продовольственных товаров (без учета овощей и фруктов). В ведомстве утверждают, что цены на него к завершению 2021 года увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. А в среднем за год подорожание будет еще более сильным — на 7%. При этом в ближайшие три года инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8, 3,5 и 3,6% соответственно.
Также к новогодним праздникам Минэкономразвития прогнозирует, что на 5,3% повысятся цены на продовольствие в целом.