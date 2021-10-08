Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России к концу года резко подорожают непродовольственные товары

2:40:1010/8/2021Фото: Pixabay
0

Минэкономразвития опубликовал прогноз с повышением цен на разные категории товаров.

Бензин подорожает в том же числе

К концу декабря этого года цены на непродовольственные товары возрастут, инфляция составит 7,2%, что станет максимальным показателем с 2015-го. Такие показатели рассмотрели в прогнозе отдельных показателей инфляции Минэкономразвития, который изучили «Известия».

Надо отметить, что в среднем за год инфляция составила 6,8%. В эту непродовольственную группу входят: бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Однако, в 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет ЦБ в 4%, полагают в Минэкономразвития.

А уже после этой группы идет подорожание продовольственных товаров (без учета овощей и фруктов). В ведомстве утверждают, что цены на него к завершению 2021 года увеличатся на 6,6% по отношению к декабрю 2020-го. А в среднем за год подорожание будет еще более сильным — на 7%. При этом в ближайшие три года инфляция в этом секторе стабилизируется и составит 3,8, 3,5 и 3,6% соответственно.

Также к новогодним праздникам Минэкономразвития прогнозирует, что на 5,3% повысятся цены на продовольствие в целом.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
товарыповышение ценконец года
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы думаете, с чем связано такое повышение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирской области работает Центр управления соревнованиями IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»
2:36:27 10/8/2021
В Новосибирской области работает Центр управления соревнованиями IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»
9 октября - преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова: как умер ученик Иисуса Христа. Кого берет под защиту
2:30:15 10/8/2021
9 октября - преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова: как умер ученик Иисуса Христа. Кого берет под защиту
Москвичка, которая позвала на помощь к избитому в метро мужчине, получит медаль от Бастрыкина
2:20:41 10/8/2021
Москвичка, которая позвала на помощь к избитому в метро мужчине, получит медаль от Бастрыкина
В Южно-Китайском море атомная подлодка США столкнулась с неопознанным объектом
2:02:50 10/8/2021
В Южно-Китайском море атомная подлодка США столкнулась с неопознанным объектом
Грешно ли работать 8 октября в день смерти чудотворца всея Руси, преподобного Сергия Радонежского?
2:00:23 10/8/2021
Грешно ли работать 8 октября в день смерти чудотворца всея Руси, преподобного Сергия Радонежского?
Сергий Радонежский: история смерти великого чудотворца. И три особо важных запрета памятно даты
1:30:03 10/8/2021
Сергий Радонежский: история смерти великого чудотворца. И три особо важных запрета памятно даты
Сергей Капустник: по народным приметам до 8 октября обязательно квасят капусту. Народный праздник посвящен святому Сергию Радонежскому
1:00:55 10/8/2021
Сергей Капустник: по народным приметам до 8 октября обязательно квасят капусту. Народный праздник посвящен святому Сергию Радонежскому
Прикольные поздравки на Всемирный день яйца 8 октября
12:15:51 10/8/2021
Прикольные поздравки на Всемирный день яйца 8 октября
Какой сегодня церковный праздник 8 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:12 10/7/2021
Какой сегодня церковный праздник 8 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Самый известный британский педофил Сидни Кук, 94 года, десятый раз просит об условно-досрочном освобождении его из тюрьмы
11:00:16 10/7/2021
Самый известный британский педофил Сидни Кук, 94 года, десятый раз просит об условно-досрочном освобождении его из тюрьмы