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В Новосибирской области работает Центр управления соревнованиями IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»

2:36:2710/8/2021Фото: pixabay.com
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В Чемпионате «Навыки мудрых» примут участие более 300 конкурсантов из 63 субъектов Российской Федерации.

Чемпионат стал полноценной частью линейки чемпионатов Ворлдскиллс Россия

Из Новосибирской области эксперты Финала IV Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс для специалистов в возрасте 50 лет и старше «Навыки мудрых» в режиме реального времени контролируют проведение соревнований в 63 субъектах РФ по 28 компетенциям.

Финал IV Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс для специалистов в возрасте 50 лет и старше «Навыки мудрых» проводится в Новосибирской области уже во второй раз. В 2021 году он пройдет в Новосибирске с 6 по 8 октября. Цель чемпионата – показать конкурентоспособность и профессиональное долголетие людей возраста 50+, а также напомнить работодателям о плюсах профессионального развития зрелых специалистов.

Как прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, проведение Финала четвёртого Национального чемпионата «Навыки Мудрых» – это почётная и ответственная задача для нашего региона, чемпионат позволяет презентовать лучшие практики по работе с населением предпенсионного возраста и 50+, сделать их доступными для каждого, кто готов пройти профессиональную переподготовку. С каждым годом увеличивается количество участников, которые демонстрируют не только свои навыки по десяткам компетенций, но и желание делиться опытом, стремление к постоянному обучению.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов 7 октября приняли участие в обходе площадки Центра управления соревнованиями (ЦУС).

Как подчеркнул Сергей Федорчук, Ворлдскиллс – это очень хороший современный инструмент развития человеческой личности. «Любая карьера – это личностный рост, если студент прошел чемпионат «Навыки мудрых», он приложил массу усилий, – отметил Сергей Федорчук. – Это не только возможность повышения профессиональных компетенций, но еще и огромный воспитательный потенциал. После того, как дети начали активно участвовать в Ворлдскиллс, многие ребята стали не только активно осознанно поступать в колледжи, но и чаще выбирать педагогическую профессию, исходя из того, что это их научило быть мотивированными в своем деле. То же самое касается и людей 50+. Так что Ворлдскиллс – это хороший ключ к будущему».

В ходе осмотра ЦУС Роберт Уразов подчеркнул, что Ворлдскиллс – эффективный инструмент повышения уровня занятости молодежи, которым могут воспользоваться и люди старшего возраста. «Всего несколько лет назад считалось, что чемпионаты профессионального мастерства актуальны только для молодых специалистов, – отметил Роберт Уразов. – Нам удалось сломать этот стереотип, и мы убедились, что «Навыки мудрых» востребованы в стране. Чемпионат стал полноценной частью линейки чемпионатов Ворлдскиллс Россия. Мы продолжим прикладывать усилия к тому, чтобы формировать у россиян (и сотрудников, и работодателей) тренд, что поддерживать профессиональную форму на протяжении всей жизни – это новая норма, актуальная реальность. Участниками соревнований становятся социально активные, нацеленные на стратегию профессионального успеха, готовые прилагать усилия для собственного развития люди – авангард общества, на деле доказывающие уровень своей квалификации и собственным примером убеждающие остальных».

Роберт Уразов отметил, что максимально полная реализация талантов человека поможет добиться не только личностного успеха каждого и повышения доходов граждан в целом, но и роста национальной экономики, а также акцентировал внимание на том, что сибиряки вновь демонстрируют высокий уровень организации «Навыки мудрых», в том числе основываясь на опыте проведения чемпионата в 2020 году.

Напомним, Центр управления соревнованиями (ЦУС) в рамках IV национального чемпионата «Навыки мудрых» организован в Новосибирской области на базе на базе Дворца спорта Новосибирского государственного технического университета. Соглашение о создании ЦУС чемпионата, организации соревновательной части, разработке деловой программы, инфраструктурному обеспечению мероприятия и других вопросах подготовки к проведению чемпионата было подписано 29 июля 2021 года правительством Новосибирской области и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в ходе заседания совместной рабочей группы по подготовке и проведению финала IV национального чемпионата «Навыки мудрых».

В Чемпионате «Навыки мудрых» примут участие более 300 конкурсантов из 63 субъектов Российской Федерации. Чтобы дойти до национального финала, участники прошли отбор в рамках чемпионатов «Навыки мудрых» регионального уровня. Напомним, что в прошлом году в финале чемпионата соревновались свыше 200 специалистов.

Чемпионат – знаковое событие для всех участников рынка труда: соискателей, работодателей, представителей регионов и федеральной власти. Чемпионат влияет на повышение занятости людей в возрасте 50+, совершенствование их профессионального уровня, конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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