В Новосибирской области работает Центр управления соревнованиями IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»

Из Новосибирской области эксперты Финала IV Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс для специалистов в возрасте 50 лет и старше «Навыки мудрых» в режиме реального времени контролируют проведение соревнований в 63 субъектах РФ по 28 компетенциям.
Финал IV Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс для специалистов в возрасте 50 лет и старше «Навыки мудрых» проводится в Новосибирской области уже во второй раз. В 2021 году он пройдет в Новосибирске с 6 по 8 октября. Цель чемпионата – показать конкурентоспособность и профессиональное долголетие людей возраста 50+, а также напомнить работодателям о плюсах профессионального развития зрелых специалистов.
Как прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, проведение Финала четвёртого Национального чемпионата «Навыки Мудрых» – это почётная и ответственная задача для нашего региона, чемпионат позволяет презентовать лучшие практики по работе с населением предпенсионного возраста и 50+, сделать их доступными для каждого, кто готов пройти профессиональную переподготовку. С каждым годом увеличивается количество участников, которые демонстрируют не только свои навыки по десяткам компетенций, но и желание делиться опытом, стремление к постоянному обучению.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов 7 октября приняли участие в обходе площадки Центра управления соревнованиями (ЦУС).
Как подчеркнул Сергей Федорчук, Ворлдскиллс – это очень хороший современный инструмент развития человеческой личности. «Любая карьера – это личностный рост, если студент прошел чемпионат «Навыки мудрых», он приложил массу усилий, – отметил Сергей Федорчук. – Это не только возможность повышения профессиональных компетенций, но еще и огромный воспитательный потенциал. После того, как дети начали активно участвовать в Ворлдскиллс, многие ребята стали не только активно осознанно поступать в колледжи, но и чаще выбирать педагогическую профессию, исходя из того, что это их научило быть мотивированными в своем деле. То же самое касается и людей 50+. Так что Ворлдскиллс – это хороший ключ к будущему».
В ходе осмотра ЦУС Роберт Уразов подчеркнул, что Ворлдскиллс – эффективный инструмент повышения уровня занятости молодежи, которым могут воспользоваться и люди старшего возраста. «Всего несколько лет назад считалось, что чемпионаты профессионального мастерства актуальны только для молодых специалистов, – отметил Роберт Уразов. – Нам удалось сломать этот стереотип, и мы убедились, что «Навыки мудрых» востребованы в стране. Чемпионат стал полноценной частью линейки чемпионатов Ворлдскиллс Россия. Мы продолжим прикладывать усилия к тому, чтобы формировать у россиян (и сотрудников, и работодателей) тренд, что поддерживать профессиональную форму на протяжении всей жизни – это новая норма, актуальная реальность. Участниками соревнований становятся социально активные, нацеленные на стратегию профессионального успеха, готовые прилагать усилия для собственного развития люди – авангард общества, на деле доказывающие уровень своей квалификации и собственным примером убеждающие остальных».
Роберт Уразов отметил, что максимально полная реализация талантов человека поможет добиться не только личностного успеха каждого и повышения доходов граждан в целом, но и роста национальной экономики, а также акцентировал внимание на том, что сибиряки вновь демонстрируют высокий уровень организации «Навыки мудрых», в том числе основываясь на опыте проведения чемпионата в 2020 году.
Напомним, Центр управления соревнованиями (ЦУС) в рамках IV национального чемпионата «Навыки мудрых» организован в Новосибирской области на базе на базе Дворца спорта Новосибирского государственного технического университета. Соглашение о создании ЦУС чемпионата, организации соревновательной части, разработке деловой программы, инфраструктурному обеспечению мероприятия и других вопросах подготовки к проведению чемпионата было подписано 29 июля 2021 года правительством Новосибирской области и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в ходе заседания совместной рабочей группы по подготовке и проведению финала IV национального чемпионата «Навыки мудрых».
В Чемпионате «Навыки мудрых» примут участие более 300 конкурсантов из 63 субъектов Российской Федерации. Чтобы дойти до национального финала, участники прошли отбор в рамках чемпионатов «Навыки мудрых» регионального уровня. Напомним, что в прошлом году в финале чемпионата соревновались свыше 200 специалистов.
Чемпионат – знаковое событие для всех участников рынка труда: соискателей, работодателей, представителей регионов и федеральной власти. Чемпионат влияет на повышение занятости людей в возрасте 50+, совершенствование их профессионального уровня, конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области