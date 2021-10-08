В Новосибирской области ЗАГС ввел новые ограничения из-за коронавируса

В Новосибирской области с 1 октября в ЗАГСе вступили в силу новые ковидные ограничения. Теперь к соблюдению социальной дистанции и масочного режима, добавилось нововведение - заключение брака будет проводиться в присутствии не более 12 человек. Такие ограничения продлятся до 30 ноября этого года.
А вот протестующих и несоблюдающих правила, работники ЗАГСА просто не будут обслуживать, сообщили в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.
Кроме свадеб под ковидные ограничения попадают также церемония обряда имянаречения и чествования юбиляров.