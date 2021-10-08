Симптомы простуды, гриппа и коронавируса: главные отличия в эпоху пандемии

ОРВИ (острая респираторная инфекция) включает в себя грипп, простуду, бронхит и т.д. При этом грипп и новая коронавирусная инфекция - самые опасные заболевания этого ряда, которые нередко заканчиваются летальным исходом. О том, как отличить эти заболевания друг от друга - в нашем материале.
На данный момент все симптомы ОРВИ приравниваются к коронавирусу, поэтому пациент в любом случае сдает ПЦР-тест. Без анализа на начальной стадии очень тяжело определить, какое именно заболевание поразило человека, потому что ОРВИ и коронавирус начинаются с похожих симптомов. Помимо прочего “китайский” вирус похож и на грипп.
Оба вируса имеют схожие симптомы, включая насморк, кашель, боль в горле, лихорадочное состояние, головную боль и усталость. Люди могут иметь разную степень течения как COVID-19, так и гриппа. Некоторые могут не иметь симптомов вообще, иметь легкие симптомы или тяжелое течение заболевания. И грипп, и COVID-19 могут быть фатальными, особенно если человек находится в группе риска, имеет хронические заболевания и т.д.
Среди симптомов гриппа - озноб, усталость, жар в пределах 37,5–39 ° С, сильная головная боль, неприятные ощущения в мышцах, суставах, насморк или заложенный нос, кашель, боль или неприятные ощущения горле после глотания. Похожие проявления есть и у коронавирусной инфекции. “На глаз” их различить довольно сложно, поэтому в любом случае делается ПЦР-анализ, чтобы исключить тот или иной диагноз. Единственное явное отличие ковида от гриппа - утрата обоняния и вкуса, но такое наблюдается далеко не у каждого пациента.
У ОРВИ, гриппа и коронавируса есть множество общих симптомов, поэтому самостоятельно ставить диагноз и, тем более, назначать лечение категорически запрещается. Это может грозить осложнениями и другими последствиями для здоровья. Во время пандемии диагноз должен ставить врач на основе ПЦР-тестирования.
При первых признаках ОРВИ следует сразу вызывать лечащего врача и не выходить на улицу, по возможности изолироваться, пока медик не скажет точный диагноз. Если это новая коронавирусная инфекция, то придется пройти карантин, который длится две недели.