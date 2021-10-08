Что будет в 2022 году: главные предсказания известных провидцев и пророков о событиях нового года

Каждый год приносит человечеству уникальное сочетание событий. К некоторым из них хочется быть готовым заранее. Но сказать точно – к кому будущий год будет благосклонен, а по ком пройдёт, словно катком, нельзя. Предсказания ясновидящих и астрологические чаяния часто становятся понятными только после того, как сбудутся.
Прогнозы на 2022 год весьма разнообразны, объединяет их только масштабность событий. И дело здесь не столько в компетентности провидцев, сколько в верном истолковании их слов. Приводим расшифровки предсказаний от тех, кто знает о будущем немного больше обывателей.
Ванга: сокращение населения
Большинство прогнозов слепой пророчицы из Болгарии сбылось – например, теракт с башнями-близнецами и гибель принцессы Дианы. Ванга много говорила о 2022-м для России: страну будут делить. Политические игры востока будут направлены на регионы Урала и Сибири. В результате количество россиян уменьшится, много будет эмигрантов. Есть риск, что Москва перестанет быть столицей.
Глоба: новая пандемия
Астрологи отличаются от ясновидящих. Их источник знаний не в видениях, а в движении небесных тел. Павел Глоба заранее вычислил, что 2022-й будет годом мирового кризиса. Едва начнётся восстановление после пандемии, как наступит новая, ещё более жёсткая. И здесь у России будет шанс вернуть себе звание великой страны – через помощь другим.
Нострадамус: экологическая угроза
Великий алхимик прошлого зашифровал в своих стихах предсказания на многие века вперёд. В 2022-м на мир обрушится гнев природы в виде катаклизмов. Изменение климата повлечёт пожары, цунами и вихри. Россия станет последним рубежом между великими державами востока и запада. Вступят ли Китай и США в конфликт в грядущем году – во многом зависит от российской власти.
Лион: без особых изменений
Предсказания ясновидящей Веры Лион касаются её родных стран – Казахстана и России. В 2022 году провидица делает ставку на Путина, который, оставаясь у власти, обеспечит некоторую стабильность экономики. Новая политика России коснётся африканских и ближневосточных стран. Это заложит прочное основание на будущие годы.
Салман: скачок в развитии
Пророк-отшельник из Ирана Салман Салехигударза считает, что Россия войдёт в благополучный период в 2022-м. Множество россиян вернутся на родину, где сильно сократится бедность и безработица. Но перед этим стране придётся столкнуться с природными бедствиями, которые станут очищающим испытанием.
Матрона: выход из кризиса
Одна из любимых святых россиян была слепа, но видела будущее сердцем. Матрона Московская говорила о серьёзных потерях россиян из-за новой рукотворной болезни. В 2022-м году гибели невинных продолжатся, однако пандемия завершится к 2025-му. Ускорить процесс поможет покаяние и обращение к Богу тех, кто в жизненной рутине забыл о своей вере.