В Новосибирске аноним угрожал взорвать торговый центр, если его друга не освободят из тюрьмы

На днях стало известно, что торговый центр в новосибирском Академгородке заминировали. Об этом сообщил анонимный житель, прислав на электронную почту руководства торгового центра сообщение с требованием освободить его товарища из тюрьмы, иначе будет осуществлён подрыв здания. Но по стечению обстоятельств, почту никто не проверял. И письмо прочитали только на следующий день.
4 октября сообщение пришло рекламщику торгового центра. Неизвестный писал, что заложил 2 бомбы и взорвёт их, если полиция не освободит Асмана Абекова. Оповещение увидели ближе к закрытию, хотя аноним просил прочесть его до шести.
Но сотрудники центра провели эвакуацию, осмотрели здание — ни взрывчатки, ни улик. Возбудили уголовное дело. Правоохранители разбираются, а есть ли такой заключённый на самом деле, или это тоже было шуткой.