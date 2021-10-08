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08.10
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В Новосибирске аноним угрожал взорвать торговый центр, если его друга не освободят из тюрьмы

3:48:3410/8/2021Фото: Pixabay
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Правоохранительные органы ищут шутника, чтобы привлечь к ответственности.

Взрывчатые устройства найти не удалось

На днях стало известно, что торговый центр в новосибирском Академгородке заминировали. Об этом сообщил анонимный житель, прислав на электронную почту руководства торгового центра сообщение с требованием освободить его товарища из тюрьмы, иначе будет осуществлён подрыв здания. Но по стечению обстоятельств, почту никто не проверял. И письмо прочитали только на следующий день.

4 октября сообщение пришло рекламщику торгового центра. Неизвестный писал, что заложил 2 бомбы и взорвёт их, если полиция не освободит Асмана Абекова. Оповещение увидели ближе к закрытию, хотя аноним просил прочесть его до шести.

Но сотрудники центра провели эвакуацию, осмотрели здание — ни взрывчатки, ни улик. Возбудили уголовное дело. Правоохранители разбираются, а есть ли такой заключённый на самом деле, или это тоже было шуткой.

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шуткаугрозызаминировали здание
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