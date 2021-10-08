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Фирма с Сахалина проиграла торги по ремонту дорог Бердска: С 11 октября ощебенят улицу на округе спикера горсовета Голубева после секретного письма мэру

7:00:3110/8/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер.Среда
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За 4,4 млн рублей и за 15 дней предприниматель Андрей Шендрик должен подровнять и отсыпать грунтовые дороги на 13-ти улицах частного сектора, в том числе в микрорайоне Южном.

Большая часть ул. Ключевой в Бердске осталась без щебенки, чем возмущены местные жители

Отсыпка щебнем улицы Ключевой на округе спикера горсовета Бердска Владимира Голубева состоится в самое ближайшее время. Многострадальная дорога в Южном микрорайоне станет относительно проездной. Предположительно, уже в понедельник, 11 октября, подрядчик приступит к работам.

Как сообщал «Курьер.Среда», второй аукцион на ремонт и отсыпку дорог бердского частного сектора был приостановлен из-за жалобы в ФАС компании «Найс-Групп-Холдинг» из города Поронайска Сахалинской области. Ее директор не смог вовремя подать свои ценовые предложения из-за проблем на электронной торговой площадке. Антимонопольщики провели проверку.

На 8 октября в закупке расставлены все точки над i. Судя по аукционной документации, торги состоялись с участием сахалинской фирмы. Но победителем признали предпринимателя Андрея Шендрика из Бердска. Он, как и его конкурент, снизили стоимость контракта всего на 22 тыс. рублей. Шендрику город заплатит за выравнивание и щебенение грунтовых дорог на 13-ти улицах 4 376 109 рублей.

Напомним, что этот же предприниматель занимался отсыпкой 11-ти улиц в сентябре (стоимость первого контракты была в два раза дешевле). Но до выборов депутатов горсовета Бердска успели насыпать щебенки лишь на треть ул. Ключевой. Хотя еще в августе в секретном письме мэру Евгению Шестернину Владимир Голубев предупреждал: после 20 сентября щебенение будет неактуальным (выборы прошли 17-19 сентября).

Голубев надеется, что на этот раз всю улицу Ключевую отремонтируют. Об этом он сообщил своим избирателям 7 октября в чате Южного микрорайона и подтвердил редакции.
- Со слов представителей ЖКХ, выигравшая организация с понедельника начнет подрядные работы. Надеемся, что все завершится вовремя. Если, конечно, кто-нибудь каким-то образом, мягко говоря, снова не испортит настроение жителям, - прокомментировал «Курьер.Среда» Голубев в пятницу.

По первому контракту ощебенили только треть ул. Ключевой - от ул. Рогачева до пер. Прохладного. Этот участок находится примерно в середине дороги. А планируется отсыпать всю грунтовку — от микрорайона Белокаменного до ул. Пионерской, сократив тем самым путь из Южного до центра Бердска.

На этот раз в течение 15 дней подрядчик должен привести в порядок дороги на улицах: Тенистая, Ключевая, Некрасова, Белокаменная, 2-я Заводская, Солнечная, Рогачева, пер. Радужный, Горького, Жемчужная, Фрунзе, Урицкого, Калинина. Предстоит подравнять и засыпать щебенкой 14 420 кв. метров проезжей части.

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Торги тормозят ремонт?

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