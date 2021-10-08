У трех знаков зодиака будет чрезвычайно сложным день 8 октября 2021 года

8 октября 2021 года три знака зодиака, у которых будет тяжелый день, будут руководствоваться Луной в трех транзитных формах; Луна напротив Урана, Луна в трине с Нептуном и Луна в квадрате с Юпитером.
Нам много над чем поработать, и сказать, что мы будем жить в наших головах во время этого транзита, который состоится в пятницу, 8 октября 2021 года, - самое меньшее из этого.
Здесь мы смотрим на тревожные состояния, которые представляют эти луны - в основном влияние Урана и Нептуна и то, как эти планеты влияют на нашу личную жизнь.
Для некоторых знаков зодиака такое планетное построение непродуктивно - в первую очередь из-за того «ума», о котором говорилось ранее, пишет yourtango.com.
Если мы остаемся в своем уме, мы слишком много думаем, а когда мы слишком много думаем, мы теряем связь с тем, что есть на самом деле.
С Нептуном и Ураном у нас есть потенциал для проблем, но с Юпитером в смеси эти проблемы становятся ОГРОМНЫМИ - это то, что делает Юпитер, он делает все XXX Большим.
Теперь все, что может беспокоить нас в этот день, поддается контролю; Другими словами, мы можем пройти через это, но главное - не реагировать слишком остро и, таким образом, попасть в горячую воду из-за какой-то глупости, которую мы сказали.
Это просто еще один из тех, кто думает, прежде чем говорить о днях, и мы определенно должны уважать это - на самом деле, одни знаки зодиака больше, чем другие.
Согласно астрологии, у каких знаков будет тяжелый день 8 октября 2021 года?
Знаки зодиака, у которых 8 октября 2021 года будет тяжелый день:
Близнецы (21 мая - 20 июня)Потому что вы не только подвержены капризам чрезмерных лунных транзитов в этот день , но и имеете дело с Луной в Скорпионе, и это, Близнецы, именно то место, где вы действительно можете взорвать свой день вдребезги. я
Это достаточно враждебный мир, и сегодня вы стремитесь избежать слишком большой ответственности, но эта энергия Скорпиона придет к вам в форме человека - и этот человек - тот, с кем вы не хотите иметь ничего общего.
Итак, если все идет по злому плану Луны, вам следует вступить в словесную войну оскорблений с тем, с кем вы не хотели иметь ничего общего.
Да, такой день - лучше остаться дома и посмотреть SquidGame или послушать книгу на Audible. Сегодня мир не приветствует вас, Близнецы, так что лучше держитесь при себе.
Дева (23 августа - 22 сентября)Ой, ну, как раз то, что тебе нужно: еще один тяжелый день. И сарказм сегодня тоже на высоте, а это одна из ваших естественных сред обитания.
Снарк и снисходительность - вот где вы будете искать прибежище в этот день, и, как ни странно, это заставляет вас чувствовать себя намного комфортнее, чем сидеть сложа руки и принимать это - что бы там ни было.
Работа - это не ваша чашка чая сегодня, и вы собираетесь читать, чтобы выбросить полотенце ... тем не менее, вам нужны деньги, и вы не можете просто так бросить, поэтому вместо того, чтобы течь с ними, вы в конечном итоге сражаясь с ней на каждом шагу.
Если кто-то попадет на вашу линию огня сегодня, он обрушится на море достойных сожаления оскорблений, сделанных только для них.
Тебе все равно, Дева, и если этот день будет таким тяжелым, как кажется, тогда просто смирись с этим.
Если кто-то и может оскорбить свой путь на другую сторону, так это ты. Ты выжил.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Когда у вас тяжелый день, вы, как правило, позволяете ему полностью опуститься, а для Стрельца в этом нет необходимости.
Итак, небо переполнено лунными чудаками, которые ждут, чтобы эмоционально перебросить вас туда-сюда, - но на вашей стороне Юпитер, и эта энергия будет видеть вас в течение дня.
В то время как все вокруг вас просто ищут синяки, вы сможете справиться со всем этим плохим, агрессивным настроением.
Луна в Скорпионе никому не верный друг, но вы, кажется, знаете, как работать с этой темной энергией.
И хотя этот день не будет одним из ваших лучших, вам удастся использовать свою правящую планету (Юпитер) в качестве своей силы, и это уведет вас от принятия очень плохих решений.
Вы не хотите драться, и вы не будете - но вам будет брошен вызов, и это будет одновременно скучно и излишне. Работайте с энергией Юпитера - она на вашей стороне.