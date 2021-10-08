Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве студентку Башкирову могут отправить в колонию на 7 лет за троих сбитых детей

4:17:4810/8/2021Фото: Pixabay
0

Защита подозреваемой пыталась добиться рассмотрения дела в особом порядке.

Девушка не признает вину

На 7 октября Солнцевский суд Москвы продлил арест 19-летней студентки Валерии Башкировой до марта 2022 года. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 16 июля девушка сбила на пешеходном переходе в Солнцево трех малышей. Двое старших детей (возрастом три и четыре года) позже скончались в больнице, девятимесячный младенец получил тяжелые травмы. Прокуратура утвердила обвинение по по части 5 статьи 264 УК РФ.

Защита Башкировой пыталась добиться того, чтобы дело рассматривалось в особом порядке - поскольку обвиняемая признала вину. В таком случае она могла бы получить не больше 4,5 лет тюрьмы (максимальный срок наказания по инкриминируемой ей статье - 7 лет). Но этот план не осуществился. На первом заседании девушка не признала ни свою вину, не высказала никаких извинений потерпевшим и не показала раскаяния от слова совсем.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смерть детейсудобвиняемая
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Новосибирск экстренно выехала водолазы Бердска на поиски троих затонувших в карьере на ул. Немировича-Данченко
4:03:17 10/8/2021
В Новосибирск экстренно выехала водолазы Бердска на поиски троих затонувших в карьере на ул. Немировича-Данченко
Можно ли 9 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?
4:00:30 10/8/2021
Можно ли 9 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день преставления Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова?
Что будет в 2022 году: главные предсказания известных провидцев и пророков о событиях нового года
3:52:15 10/8/2021
Что будет в 2022 году: главные предсказания известных провидцев и пророков о событиях нового года
С какими странами открыты границы на осенние и новогодние каникулы в 2021-2022 годах для россиян
3:50:15 10/8/2021
С какими странами открыты границы на осенние и новогодние каникулы в 2021-2022 годах для россиян
Симптомы простуды, гриппа и коронавируса: главные отличия в эпоху пандемии
3:49:06 10/8/2021
Симптомы простуды, гриппа и коронавируса: главные отличия в эпоху пандемии
В Новосибирске аноним угрожал взорвать торговый центр, если его друга не освободят из тюрьмы
3:48:34 10/8/2021
В Новосибирске аноним угрожал взорвать торговый центр, если его друга не освободят из тюрьмы
БердскВ Бердске начмед Рэм Волков рассказал о готовности ЦГБ к четвертой волне коронавируса: Госпиталь готов развернуть 180 коек для зараженных
3:39:01 10/8/2021
В Бердске начмед Рэм Волков рассказал о готовности ЦГБ к четвертой волне коронавируса: Госпиталь готов развернуть 180 коек для зараженных
В Красноярской области труп пенсионерки нашли у соседей в зарытом колодце
3:32:36 10/8/2021
В Красноярской области труп пенсионерки нашли у соседей в зарытом колодце
9 октября – Покровская Родительская суббота: как по-церковному правильно понимать усопших, что запрещено делать живым, какую молитву читать
3:30:05 10/8/2021
9 октября – Покровская Родительская суббота: как по-церковному правильно понимать усопших, что запрещено делать живым, какую молитву читать
В Оренбургской области 11 человек погибли от отравления паленой водкой
3:10:00 10/8/2021
В Оренбургской области 11 человек погибли от отравления паленой водкой