В Москве студентку Башкирову могут отправить в колонию на 7 лет за троих сбитых детей

На 7 октября Солнцевский суд Москвы продлил арест 19-летней студентки Валерии Башкировой до марта 2022 года. Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, 16 июля девушка сбила на пешеходном переходе в Солнцево трех малышей. Двое старших детей (возрастом три и четыре года) позже скончались в больнице, девятимесячный младенец получил тяжелые травмы. Прокуратура утвердила обвинение по по части 5 статьи 264 УК РФ.
Защита Башкировой пыталась добиться того, чтобы дело рассматривалось в особом порядке - поскольку обвиняемая признала вину. В таком случае она могла бы получить не больше 4,5 лет тюрьмы (максимальный срок наказания по инкриминируемой ей статье - 7 лет). Но этот план не осуществился. На первом заседании девушка не признала ни свою вину, не высказала никаких извинений потерпевшим и не показала раскаяния от слова совсем.