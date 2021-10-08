В Бердске Антон Иванов возмущен словами начмеда Рэма Волкова о «хайпе». Он грозился облить себя бензином перед ЦГБ ради кислорода для мамы, но она все равно умерла

Антона Иванова, который потерял мать в ЦГБ Бердска, возмутили слова начмеда ЦГБ Рэма Волкова.
Напомним, что ранее Антон Иванов хотел облить себя бензином перед ЦГБ Бердска, так как его матери Татьяне Грековой, по его мнению, не оказывали должного лечения. Молодому человеку приходилось привозить в больницу баллоны с кислородом, а также лекарства. 24 июля, в реанимации ЦГБ Бердска мать Антона скончалась.
Рэм Волков в интервью с «Курьер. Среда» сообщил, что кроме Антона Иванова никто не грозился себя облить бензином.
- Это была единственная жалоба, но ее назвать «жалобой» довольно сложно. Это больше же было такое обращение в СМИ, нежели жалоба. По тому факту, была проведена комплексная проверка Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и прочего. Те факты, которые описывал заявитель, не подтвердились. И даже стоял вопрос о встречном иске к человеку, чтобы люди понимали, где объективная ситуация есть и действительно проблема, а где есть больше какие-то эмоциональные всплески, либо как описывают это сейчас модным словом - «хайп», - высказался Рэм Валерьевич 5 октября.
Антон Иванов сегодня, 8 октября в беседе с «Курьер. Среда» заявил, что он глубоко возмущен словами Рэма Волкова.
- Я считаю это не просто оскорблением, это вообще нечеловечно. Врачу непозволительно так высказываться! - произнес сын умершей Татьяны Грековой.
Кроме того, Антон Иванов подчеркнул, что у него на руках имеется ответ из Росздравнадзора. В письме отправленному Антону, указано о том, что в БЦГБ выявлены нарушения. Более подробно с текстом письма вы сможете ознакомиться ниже.