В Бердске закрыли детский сад из-за вспышки ОРВИ

На 8 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 597 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Для выявления точного числа заболевших, было взято взято 369 тестов. Однако выздоровевших и выписанных 2385.
На сегодняшний день 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2560 случаев коронавирусной инфекции.
В образовательных организациях: заболевших ковид – 88 воспитанников (СОШ - 40, ДС - 48) + 4 сотрудника. Контактных всего 1923, из них школы - 1084, сады - 839. Закрыты по ковиду: 43 группы в дошкольных учреждениях и 40 классов.