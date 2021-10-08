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08.10
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Голая Варнава посоветовала Бузовой выйти замуж за иностранца

5:03:5110/8/2021Фото: Инстаграм kativarnava
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У Екатерины прошел дебют собственного шоу в Москве.

Екатерина Варнава во время премьеры спектакля


7 октября в столичном театре-кабаре прошла премьера спектакля «Абсолютно нага» с пометкой 18+. В главной роли выступила Екатерина Варнава. Спектакль, как и задумывали создатели, смешал в себе все жанры: стендап, лучшие традиции кабаре и вокал. И Варнава смогла сделать шоу незабываемым, благодаря своей харизме. И все внимание, конечно же, было приковано только к ней.



Актриса показывала жаркие танцы, читала рэп, меняла образы, общалась с публикой, а под конец выступления разделась, оставшись в крошечный трусах со стразами и наклейках на сосках. Такой перформанс продлился всего секунду, но зрители, вопреки всем запретам, успели сделать несколько кадров.

На спектакле присутствовали звезды шоу-бизнеса: Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Светлана Ходченкова, но отличилась, как всегда, Ольга Бузова.

Певица стояла и танцевала в проходе у Варнавы, что, конечно же, мешало Екатерине. И в один момент Бузова заявила: «Я не иностранец». На что получила ответ от актрисы: «Ты не иностранец, но я желаю тебе найти иностранца. Он вон там сидит», — показав куда-то пальцем.
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