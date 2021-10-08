В Оренбуржье количество погибших от паленого алкоголя возросло до 14 человек

На сегодняшний день врачи региона продолжают фиксировать обращения граждан по поводу отравления некачественным алкоголем.
На данный момент известно о 22 пострадавших, 14 из которых скончались. Факты отравлений метанолом зафиксированы в 3-х районах: Ясненском, Домбаровском и Адамовском.
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области предупредил местных жителей перед предстоящими выходными:
- Обращаюсь ко всем жителям региона - воздержитесь от покупки алкоголя. Сейчас проводятся массовые проверки точек продаж, чтобы выявить контрафакт, и до результатов проверок употребление алкоголя - опасно для жизни.
В рамках обыска с территории склада в Орске на торгово-закупочной базе изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и полимерные бутылки, объемом 0,5 литра различного наименования, в количестве 1279 штук, не имеющие необходимой маркировки.
В настоящее время задержаны подозреваемые в изготовлении некачественного алкоголя. Как сообщает региональное следственное управление СКР, задержан 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Кроме того, задержаны 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района, продавшие спиртосодержащую продукцию потерпевшим.