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08.10
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В Оренбуржье количество погибших от паленого алкоголя возросло до 14 человек

5:28:2210/8/2021Фото: Pixabay
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Случаи отравления зафиксированы в 3-х районах: Ясненском, Домбаровском и Адамовском.

На данный момент известно о 22 пострадавших

На сегодняшний день врачи региона продолжают фиксировать обращения граждан по поводу отравления некачественным алкоголем.

На данный момент известно о 22 пострадавших, 14 из которых скончались. Факты отравлений метанолом зафиксированы в 3-х районах: Ясненском, Домбаровском и Адамовском.

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области предупредил местных жителей перед предстоящими выходными:

- Обращаюсь ко всем жителям региона - воздержитесь от покупки алкоголя. Сейчас проводятся массовые проверки точек продаж, чтобы выявить контрафакт, и до результатов проверок употребление алкоголя - опасно для жизни.

В рамках обыска с территории склада в Орске на торгово-закупочной базе изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и полимерные бутылки, объемом 0,5 литра различного наименования, в количестве 1279 штук, не имеющие необходимой маркировки.

В настоящее время задержаны подозреваемые в изготовлении некачественного алкоголя. Как сообщает региональное следственное управление СКР, задержан 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Кроме того, задержаны 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района, продавшие спиртосодержащую продукцию потерпевшим.

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