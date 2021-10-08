В Бразилии у педофила при обыске нашли коллекцию нацистских вещей и детскую порнографию

Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила огромное количество нацистской формы, памятных вещей и оружия на сумму почти 3,5 миллиона долларов в доме предполагаемого педофила.
58-летний Эйлсон Проенка Дойл Линьярес был арестован 5 октября после того, как соседи мужчины обвинили его в жестоком обращении с 12-летним сыном, по словам комиссара полиции Луиса Армонда, сообщает Fox News.
При обыске полиция нашла более 1000 предметов, связанных с нацистами, включая изображения и бюсты Адольфа Гитлера, униформу, публикации, картины, знаки различия, флаги и медали Третьего рейха.
Они также обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе пулемет и винтовку, и боеприпасы той эпохи, а также членский билет нацистов с фотографией подозреваемого.
Подозреваемый Линьярес обвиняется в хранении оружия, расизме и педофилии после того, как полиция обнаружила фотографии несовершеннолетних в его доме.
Как рассказал, ведущий детектив данного дела, Линьярес умный и красноречивый парень, но он отрицает Холокост, он гомофоб, педофил и говорит, что охотится на гомосексуалистов.