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В Бразилии у педофила при обыске нашли коллекцию нацистских вещей и детскую порнографию

5:54:4010/8/2021Фото: Pixabay
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Местные детективы отмечают, что мужчина еще и умный, красноречивый гомофоб-насильник.

Рио-де-Жанейро

Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила огромное количество нацистской формы, памятных вещей и оружия на сумму почти 3,5 миллиона долларов в доме предполагаемого педофила.

58-летний Эйлсон Проенка Дойл Линьярес был арестован 5 октября после того, как соседи мужчины обвинили его в жестоком обращении с 12-летним сыном, по словам комиссара полиции Луиса Армонда, сообщает Fox News.

При обыске полиция нашла более 1000 предметов, связанных с нацистами, включая изображения и бюсты Адольфа Гитлера, униформу, публикации, картины, знаки различия, флаги и медали Третьего рейха.

Они также обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе пулемет и винтовку, и боеприпасы той эпохи, а также членский билет нацистов с фотографией подозреваемого.

Подозреваемый Линьярес обвиняется в хранении оружия, расизме и педофилии после того, как полиция обнаружила фотографии несовершеннолетних в его доме.

Как рассказал, ведущий детектив данного дела, Линьярес умный и красноречивый парень, но он отрицает Холокост, он гомофоб, педофил и говорит, что охотится на гомосексуалистов.

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