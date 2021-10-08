Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске суд оштрафовал одного из крупнейших бизнесменов города Николая Дремина за незаконное предпринимательство. И прекратил уголовное дело

6:34:2710/8/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер.Среда
0

Дело суд рассмотрел за одно заседание. Он освобожден от уголовной ответственности, но наказан судебным штрафом в размере 180 тыс. рублей. Судя по всему, он возместил ущерб и загладил вину.

Бизнесмен Николай Дремин считается в Бердске не менее влиятельным, чем Виктор Голубев

В Бердском городском суде 8 октября началось рассмотрение дела в отношении одного из крупнейших предпринимателей Бердска Николая Дремина. Его обвиняют по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ — незаконное предпринимательство.

По информации горсуда, уголовное дело против Дремина поступило в судебную инстанцию 30 сентября 2021 года. 4 октября материалы переданы судье Екатерине Беловой. Она назначила первое заседание на пятницу. И в этот же день вынесла решение по делу — уголовное преследование прекратить. Между тем, как сообщили в суде, наказания Николаю Дремину избежать не удалось.

- Уголовное дело прекращено. На основании статьи 25.1 УПК РФ он освобожден от уголовной ответственности. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 180 тыс. рублей, - прокомментировала «Курьер.Среда» помощник председателя Бердского суда Наталья Сафронова резолютивную часть судебного решения.

Пока не удалось выяснить, что вменяли предпринимателю Николаю Дремину. Но, судя по квалификации статьи — это незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Очевидно, что подсудимый возместил ущерб или загладил причиненный вред. Подробнее об этом — в ближайшее время.

Корма и нефтепродукты

Согласно информации справочного сервиса openweb.ru, Николай Дремин является учредителем или владельцем 11 компаний в городах Бердск, Новосибирск, Барнаул, Москва, Лесной. Управляет одной фирмой. Основной род деятельности — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов.

Имеется в виду ПО «Сиббиофарм», где он имеет 40% акций. В Бердске же находится санаторий «Парус» (принадлежит половина). Дремин владеет компанией «Сибресурс», на 90% - компанией «Фирма Тайфи» в Москве. Ему принадлежит 50% в ЧОО «Страж-К», ООО «Сапфир» и компании «Энергия Плюс» (управление недвижимым имуществом).

Кроме того, Дремин является директором ООО «Вторнефтепродукт», которое занимается производством нефтепродуктов и находится на ул. Химзаводской в Бердске. По данным openweb.ru, в стадии ликвидации находится компания «Янтарь», в которой он владел 99,76% акций. Фирма, зарегистрированная в ЯНАО, занималась строительством жилых и нежилых зданий.

Николай Дремин считается одним из самых влиятельных бизнесменом в Бердске, наряду с Виктором Голубевым. Дремин выступал одним из свидетелей обвинения на процессе по делу Голубева, которого в феврале 2015 года признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности (создание подпольного нефтеперерабатывающего завода), нарушении правил безопасности на предприятии и хранении боеприпасов. Бизнесмен получил реальный срок — 1,5 года лишения свободы.

До колонии Виктор Голубев не доехал, поскольку отбыл срок в СИЗО, а потом попал под амнистию, в связи с чем с него снята судимость.

справка
УПК РФ Статья 25.1. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

1. Суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора... вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере -
наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.

2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
бизнесменнефтепродуктыуголовное преследованиенезаконное предпринимательствосудущерб.Николай ДреминНаталья Сафронова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В бизнесе всякое бывает?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Модель Анастасия Решетова официально заявила, что приняла ислам
6:23:17 10/8/2021
Модель Анастасия Решетова официально заявила, что приняла ислам
В Новосибирской области заработало новое крупное производство по выпуску российских серверов
6:17:13 10/8/2021
В Новосибирской области заработало новое крупное производство по выпуску российских серверов
БердскВ Бердске Антон Иванов возмущен словами начмеда Рэма Волкова о «хайпе». Он грозился облить себя бензином перед ЦГБ ради кислорода для мамы, но она все равно умерла
5:55:10 10/8/2021
В Бердске Антон Иванов возмущен словами начмеда Рэма Волкова о «хайпе». Он грозился облить себя бензином перед ЦГБ ради кислорода для мамы, но она все равно умерла
В Бразилии у педофила при обыске нашли коллекцию нацистских вещей и детскую порнографию
5:54:40 10/8/2021
В Бразилии у педофила при обыске нашли коллекцию нацистских вещей и детскую порнографию
В Оренбуржье количество погибших от паленого алкоголя возросло до 14 человек
5:28:22 10/8/2021
В Оренбуржье количество погибших от паленого алкоголя возросло до 14 человек
Голая Варнава посоветовала Бузовой выйти замуж за иностранца
5:03:51 10/8/2021
Голая Варнава посоветовала Бузовой выйти замуж за иностранца
Три сильных молитвы апостолу Иоанну Богослову на чистую любовь к Богу и людям, от болезней и защите попавших в бесовщину
5:00:59 10/8/2021
Три сильных молитвы апостолу Иоанну Богослову на чистую любовь к Богу и людям, от болезней и защите попавших в бесовщину
С Днем командира: слушаюсь, товарищ командир! Оригинальные поздравления 8 октября
4:45:05 10/8/2021
С Днем командира: слушаюсь, товарищ командир! Оригинальные поздравления 8 октября
БердскВ Бердске закрыли детский сад из-за вспышки ОРВИ
4:38:31 10/8/2021
В Бердске закрыли детский сад из-за вспышки ОРВИ
Что никогда нельзя делать на Покровскую родительскую субботу: и что следует делать в память об усопших 9 октября
4:30:33 10/8/2021
Что никогда нельзя делать на Покровскую родительскую субботу: и что следует делать в память об усопших 9 октября