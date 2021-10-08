В Бердске суд оштрафовал одного из крупнейших бизнесменов города Николая Дремина за незаконное предпринимательство. И прекратил уголовное дело

В Бердском городском суде 8 октября началось рассмотрение дела в отношении одного из крупнейших предпринимателей Бердска Николая Дремина. Его обвиняют по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ — незаконное предпринимательство.
По информации горсуда, уголовное дело против Дремина поступило в судебную инстанцию 30 сентября 2021 года. 4 октября материалы переданы судье Екатерине Беловой. Она назначила первое заседание на пятницу. И в этот же день вынесла решение по делу — уголовное преследование прекратить. Между тем, как сообщили в суде, наказания Николаю Дремину избежать не удалось.
- Уголовное дело прекращено. На основании статьи 25.1 УПК РФ он освобожден от уголовной ответственности. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 180 тыс. рублей, - прокомментировала «Курьер.Среда» помощник председателя Бердского суда Наталья Сафронова резолютивную часть судебного решения.
Пока не удалось выяснить, что вменяли предпринимателю Николаю Дремину. Но, судя по квалификации статьи — это незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Очевидно, что подсудимый возместил ущерб или загладил причиненный вред. Подробнее об этом — в ближайшее время.
Корма и нефтепродукты
Согласно информации справочного сервиса openweb.ru, Николай Дремин является учредителем или владельцем 11 компаний в городах Бердск, Новосибирск, Барнаул, Москва, Лесной. Управляет одной фирмой. Основной род деятельности — производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов.
Имеется в виду ПО «Сиббиофарм», где он имеет 40% акций. В Бердске же находится санаторий «Парус» (принадлежит половина). Дремин владеет компанией «Сибресурс», на 90% - компанией «Фирма Тайфи» в Москве. Ему принадлежит 50% в ЧОО «Страж-К», ООО «Сапфир» и компании «Энергия Плюс» (управление недвижимым имуществом).
Кроме того, Дремин является директором ООО «Вторнефтепродукт», которое занимается производством нефтепродуктов и находится на ул. Химзаводской в Бердске. По данным openweb.ru, в стадии ликвидации находится компания «Янтарь», в которой он владел 99,76% акций. Фирма, зарегистрированная в ЯНАО, занималась строительством жилых и нежилых зданий.
Николай Дремин считается одним из самых влиятельных бизнесменом в Бердске, наряду с Виктором Голубевым. Дремин выступал одним из свидетелей обвинения на процессе по делу Голубева, которого в феврале 2015 года признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности (создание подпольного нефтеперерабатывающего завода), нарушении правил безопасности на предприятии и хранении боеприпасов. Бизнесмен получил реальный срок — 1,5 года лишения свободы.
До колонии Виктор Голубев не доехал, поскольку отбыл срок в СИЗО, а потом попал под амнистию, в связи с чем с него снята судимость.
справка
УПК РФ Статья 25.1. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
1. Суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора... вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере -
наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.