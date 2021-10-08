В Новосибирской области заработало новое крупное производство по выпуску российских серверов

Более 30 тысяч современнейших серверов отечественного производства будут ежегодно выпускать в Новосибирской области – новая производственная линия торжественно открылась 8 октября. В церемонии запуска линии принял участие заместитель Губернатора Сергей Сёмка.
Выпуск серверов начала компания Sitronics Group на новосибирском заводе «Лампирис». На заводе организована работа конструкторов и весь процесс разработки, что позволило эффективно и оперативно реализовывать задачу запуска производства. Площадь и оснащенность предприятия позволят выпускать более 30 тысяч северов в год. Мощности и оборудование завода позволяют осуществлять изготовление печатных плат, включая расстановку компонентов на платы, пайку, поверхностный монтаж, производство металлических корпусов, проектирование и загрузку программного обеспечения (BIOS).
«В Новосибирской области сформирован крупнейший IT-кластер на базе известных научных школ Академгородка, высока концентрация высокопрофессиональных специалистов. Поэтому запуск нового высокотехнологичного производства серверов Sitronics в регионе – это новые рабочие места для выпускников инженерно-технических вузов кластера и увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет», – отметил Сергей Сёмка.
В рамках реализации национальных целей развития России – в контексте цифровой трансформации – в Новосибирской области ведется масштабная работа по импортозамещению и производству высокотехнологичной продукции. В том числе – производству серверного оборудования. Это работа находится на особом контроле регионального Правительства. Данная задача также соотносится с национальной программой «Цифровая экономика РФ».
Для выпуска первой линейки серверов была выбрана х86 архитектура. Вычислительные серверные решения на этой базе процессоров являются наиболее распространенным на всех мировых рынках. Благодаря высокой производительности и масштабируемости эти серверы обеспечивают рост эффективности использования пространства в центрах обработки данных и способствует снижению общих расходов.
Серверы под брендом Sitronics успешно прошли испытания и находятся на стадии сертификации. Подобные решения подходят для выполнения различного рода задач, таких как виртуализация и облачные вычисления, аналитика больших данных и высокопроизводительные вычисления. На сегодняшний день выпущена опытная партия из 50 серверов и передана для тестирования партнерам компании. Заключены партнерские соглашения с рядом крупных дистрибьюторов.
«Общий объем наших инвестиций, связанных с разработками, приобретением лицензионных прав, конструкторской документации и капитальными затратами, составил 500 миллионов рублей. Мы уверены, что на рынке по достоинству оценят новый отечественный продукт, который будет содействовать реализации проектов цифровой трансформации страны», – прокомментировал президент SITRONICS Group Николай Пожидаев.
Разработка проекта по выпуску серверов компанией Sitronics Group началась в январе 2021 года. В качестве производственной площадки был выбран новосибирский завод «Лампирис». На заводе организован весь производственный цикл.
Для справки
Национальная программа «Цифровая экономика РФ» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Цифровая трансформация – одна из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, предусмотренных Указом Президента РФ Владимира Путина № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года. Задачи по цифровой трансформации в России на ближайшее десятилетие обозначены главой государства в декабре 2020 года.